Estava cantat: Neymar es perdrà el clàssic

Tres partits de lliga de càstig per a Neymar. Era la crònica d'una sanció anunciada, com va deixar entreveure després Luis Enrique en roda de premsa, i ahir el comitè de competició la va convertir en oficial i va certificar que l'astre brasiler es perdrà el transcendental clàssic de la propera diada de Sant Jordi, a banda del Barça-Real Sociedad i el Barça-Osasuna. I tot, per haver aplaudit el quart àrbitre del duel Màlaga-Barça després de ser expulsat, una acció que el col·legiat Jesús Gil Manzano va exposar a l'acta, amb la qual cosa va donar peu a l'entrada en escena del comitè de competició. “D'acord amb molts diversos precedents, es considera aquest tipus d'acció clarament com un acte de desconsideració al col·legiat”, va exposar ahir el comitè, que al partit habitual de sanció per la vermella n'hi va afegir dos més, en aplicar, “en el seu grau mínim”, l'article 117 del codi disciplinari. A més, Neymar haurà de pagar una multa 600 euros i el FC Barcelona, una altra de 700. De res van servir, doncs, les al·legacions que va presentar el club blaugrana, que va afirmar que els aplaudiments de Neymar no tenien l'ànim d'injuriar, desacreditar, ofendre o desconsiderar l'àrbitre. “Aquest comitè no pot desvirtuar la presumpció de veracitat de l'acta arbitral i, per tant, ha de partir de la literalitat de l'escrit”, va argumentar el comitè, que, a més, va negar que la seva decisió sigui fruit de la pressió mediàtica de determinats mitjans, tal com va considerar el Barcelona en les al·legacions: “Aquest comitè vol manifestar la seva absoluta independència respecte al que manifestin o deixin de manifestar qualsevol mitjà de comunicació en relació amb aquest expedient o amb qualsevol altre.”

L'estratègia del Barça