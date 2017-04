“Un partit nefast. Hem reviscut un malson”

“Hem jugat una primera part nefasta. I així no es pot anar per Europa, perquè penalitza moltíssim. Semblava la tercera part del PSG-Barça. El posicionament amb pilota és cosa meva i n'assumeixo la responsabilitat, però el posicionament d'alguns jugadors sense pilota no ha estat l'adequat i la intensitat ha de ser molt més gran si vols competir contra un rival com la Juve. Hem regalat 45 minuts, i això és una cosa molt greu. Hem reviscut un malson i avui, sincerament, en costa més creure en la remuntada.” Poques vegades haurem sentit un discurs tan dur de Luis Enrique com el d'ahir als micròfons de TV3 en el flash interview posterior al 3-0 encaixat al Juventus Stadium. Autocrític i, sobretot, crític.

Luis Enrique va retreure l'actitud d'alguns dels seus jugadors i també el posicionament damunt la gespa, i en la roda de premsa posterior no va rebaixar el to. “Em fa la sensació que he reviscut un malson. Clarament. És una sensació lamentable com a entrenador. Difícil d'explicar. I em ve poc de gust parlar del futur. Soc optimista per naturalesa, però avui no vull parlar de remuntades. Avui no.”

Luis Enrique estava ahir realment molest amb el joc de l'equip, i no va voler parlar de gestes: “Ells han estat molt superiors. La Juve ha fet un partit d'altíssim nivell. No sé si és millor aquesta Juve o la de la final del 2015, però sí que puc dir que ha fet un gran partit i nosaltres, un partit nefast.” “El partit de Dani Alves ha estat fantàstic. Dani té un cor increïble. El felicito, perquè sempre competeix al màxim”, va afegir. Elogis per al brasiler i, de retruc, dard enverinat al vestidor.

De la sanció a Neymar de tres partits, va assegurar que “no és cap sorpresa”.