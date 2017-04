A Itàlia ja proclamen Dybala successor de Messi

La premsa esportiva italiana mostrava ahir la seva eufòria després de la golejada de la Juventus contra el Barça, tot i que no donava l'eliminatòria per sentenciada recordant la remuntada blaugrana contra el París Saint-Germain. Això sí, tots els diaris coincidien a proclamar l'argentí Paulo Dybala successor de Leo Messi. El davanter va ser el gran protagonista del partit en marcar els dos primers gols de l'equip d'Allegri, i ahir ocupava totes les portades.

La Gazzetta dello Sport titula a la portada “Immensa joia”, fent referència al sobrenom del davanter argentí. I continua dient que Dybala es va consagrar davant Messi. En pàgines interiors diu que la Juventus va alliçonar els de Luis Enrique, “que van viure un malson com el de París”.

El diari torinès Tuttosport és contundent en el seu titular de portada. “Messi qui? El marcià és Dybala”, diu, mentre que el Corriere dello Sport parla directament del davanter de la Juventus com el successor del blaugrana. “El nou Messi” és el titular, amb un subtítol que explicava que “l'argentí guanya el seu duel amb La Pulga”. En pàgines interiors lloa el joc de tot l'equip d'Allegri i diu que la Juventus va mostrar un futbol que li permet somiar a aixecar la lliga de campions.

També apareixia ahir la foto de Dybala en la portada d'alguns diaris d'informació general. El Corriere della Sera titulava “La Juve escombra el Barça”, amb un subtítol dedicat a l'argentí: “Dybala, amb un doblet, enfosqueix La Pulga Messi.” Pel que fa a La Repubblica, deia: “Triplet bianconero. La Juve anul·la Messi i Neymar.”

Gran protagonista de les portades dels diaris esportius italians, i del seu país –Olé feia un joc de paraules: “Dibaile”–, Dybala tocava més de peus a terra. L'exjugador del Palerm, que va fer dos gols en dues rematades en només un quart d'hora, no va dubtar a assenyalar Messi com el més gran. “Messi és Messi, jo sóc Dybala. Encara he d'aprendre moltes coses”, deia després d'un partit que va considerar pràcticament perfecte. “Des de petit somiava jugar partits com aquest i poder tenir actuacions com aquesta”, deia Dybala, que assegurava que no donen l'eliminatòria per sentenciada al vestidor del Juventus. “És un gran resultat per a la tornada, guanyar com a local i a més no haver encaixat cap gol és magnífic, però haurem d'estar molt concentrats en el partit de tornada, perquè sabem el que pot fer el Barça al seu estadi. Sabem que l'eliminatòria no està tancada”, deia el davanter argentí, que va explicar que està a punt de renovar per la Juventus. “Sóc molt feliç aquí, la meva renovació està a prop”, explicava el futbolista a qui voldrien fitxar tots els grans clubs del futbol europeu i a qui s'ha relacionat molt amb el Real Madrid els últims mesos com un dels desitjos de Florentino Pérez per reforçar l'equip aquest estiu.