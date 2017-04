Els 7 pecats capitals

Núvols de tempesta a Barcelona. Cel gris. Plou sobre mullat. La decepció i el desànim s'han instal·lat entre el barcelonisme. Qui ho havia de dir fa cosa d'un mes, després de la catarsi i la bogeria viscudes en l'històric 6-1 contra el PSG. Ni en el pitjor dels malsons el culer més pessimista hauria imaginat una setmana tan horrible. En quatre dies, bufetada en la lliga i bufetada a Europa. La desfeta a La Rosaleda, dissabte, va impedir al Barça tornar a dependre de si mateix per revalidar el títol de lliga, i dimarts, a Torí, l'equip va reviure el desastre de París. Dues derrotes difícils de digerir que deixen l'equip en una situació molt delicada. Dues desfetes que fereixen de mort, però que, per desgràcia, no representen dos fets aïllats. Massa pecats al llarg de la temporada. Empatar al Camp Nou contra el Real Madrid (1-1) i contra l'Atlético (1-1) podria entrar dins del previsible. Fins i tot empatar a Anoeta (1-1) o a Vila-real (1-1). Més dolorosa va ser la derrota a Vigo (4-3), però res comparable amb la gravetat que suposa deixar-se 5 punts en els dos duels directes contra el Màlaga (0-0 i 2-0), perdre a Riazor (2-1) i fallar al Camp Nou contra l'Alavés (1-2). Errors que poden costar una lliga. El naufragi al Juventus Stadium ha estat ja l'enèsima galleda d'aigua freda. Ni tan sols Luis Enrique es veia amb cor de llançar un missatge d'esperança als aficionats després del partit. Tocava pair el dol. Ja hi haurà dies per vendre una segona remuntada.

SUPÈRBIA

Tercera jornada de lliga. Barça-Alavés (1-2). Primer pecat. Error de càlcul de Luis Enrique aquell dia i primera oportunitat fallida del fons d'armari. El Barça, que havia tingut poc marge per preparar a consciència el partit després de la primera aturada de la lliga per compromisos FIFA, va subestimar un equip acabat d'ascendir a la categoria i ho va pagar. Deixar a la banqueta Messi i Suárez no surt gratis. Només quatre dels teòrics titulars van sortir en l'onze (Masche, Busquets, Rakitic i Neymar) i els gols d'Ibai Gómez i Deyverson van fer saltar la banca.

PERESA

Messi i Suárez tampoc van ser protagonistes en el 0-0 a casa contra el Màlaga de la jornada 12. Aquell dia no va ser per caprici. L'argentí va ser baixa d'última hora per una indisposició i Suárez no podia jugar perquè estava sancionat. Amb Arda i Alcácer de nou com a socis puntuals de Neymar, l'equip va ser incapaç de generar perill real davant la porteria de Kameni. Ni gols ni futbol. Apatia generalitzada.

IRA

El partit del Benito Villamarín contra el Betis (1-1) serà recordat durant tota la temporada pel gol fantasma que el col·legiat Hernández Hernández va pispar al Barça. Atracament dels grossos, amb la coartada que suposa que en la lliga espanyola encara no hi hagi implantat l'ús de les noves tecnologies, però atracament al cap i a la fi, que va despertar la còlera de tot el barcelonisme. Aquell dia el Barça tampoc va fer un bon partit, però l'arbitratge no va ajudar.

ENVEJA

L'equip blaugrana visitava el Parc dels Prínceps després de segellar l'accés a la final de la copa i de clavar un 0-6 a l'Alavés. Una progressió positiva que es va tallar de soca-rel contra el PSG. El 4-0 va reflectir el naufragi blaugrana en totes les línies del camp, víctima de la major intensitat del rival. Una lliçó amb majúscules de com les cites de màxima exigència treuen a la llum les carències. En l'aspecte estadístic, el Barça només va rematar una vegada entre els tres pals. El PSG, deu. Aquella nit el Barça va tenir motius per envejar el joc desenvolupat pel conjunt francès.

LUXÚRIA

La visita a Riazor (jornada 27) va arribar només tres dies després de l'extraordinària remuntada contra el PSG al Camp Nou (6-1). Però l'esclat d'eufòria va donar pas a una ressaca en forma de derrota. Aquell 2-1 va ser inesperat, no només per la exhibició recent contra l'equip francès, sinó també perquè l'equip blaugrana venia d'encadenar cinc triomfs. Neymar va ser baixa per unes molèsties imprevistes, fet que va obligar a fer canvis en l'onze, com ara posar Denis Suárez i Arda d'extrems. L'ensopegada va tenir un cost important en la classificació. El lideratge va passar a mans del Madrid, que no va fallar contra el Betis (2-1), amb dos punts de marge respecte als blaugrana i un partit pendent.

GOLA

Dissabte passat, un parell d'hores abans de saltar sobre la gespa de La Rosaleda, el Madrid i l'Atlético havien signat un empat (1-1) molt favorable als interessos del Barça. S'obria la possibilitat d'atrapar els blancs al capdavant de la taula i –el més important– tornar a dependre dels propis resultats per guanyar el títol. Un escenari molt suculent, però se'ls va indigestar, als blaugrana. El 2-0 en contra ha permès al Madrid ampliar a tres punts –més el partit pendent– la distància respecte al Barça quan falten set jornades per finalitzar la lliga. A Màlaga, Luis Enrique va recuperar el 4-3-3, però amb diversos canvis en l'onze inicial que no van rutllar. De fet, Sergi Roberto i Iniesta van entrar en la represa per mirar de redreçar la situació. La millora en la segona part no va ser suficient per respondre als gols de Sandro i Jony. La falta d'efectivitat del trident blaugrana davant Kameni tampoc hi va ajudar.

AVARÍCIA