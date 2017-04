“No tinc cap dubte que podem capgirar l'eliminatòria contra la Juve”

Luis Enrique ha parlat aquest migdia abans del partit que demà el Barça jugarà contra la Real Sociedad (20.45 hores). Aquestes són algunes de les frases més destacades del tècnic asturià:

“És dona massa transcendència a les declaracions que fem després dels partits, però no em penedeixo de res del què vaig dir [que veia molt més difícil la remuntada]. No tinc cap dubte que podem capgirar l'eliminatòria. La remuntada és més factible que la de París”

“La Juve encaixa pocs gols però li creen moltes ocasions. Ho tenim estudiat. Prendrem els riscos que prenem sempre, sobretot perquè no tenim res a perdre”

Distrets per la Juve?

“No estarem pensant en la Juventus. Som conscients de la dificultat del partit contra la Real Sociedad, perquè volem tenir opcions en la lliga i això passa per guanyar demà”

“El dol pel partit de Torí és exprés. Hi ha diferències entre les eliminatòries perquè a Torí vam estar a un bon nivell en la segona part. Veig moltes opcions en el partit de tornada”

“Sóc el màxim responsable del què va passar, però això no m'impedeix ser sincer i dir que no em vaig equivocar tàcticament en res a Torí”

“Mai he dubtat dels dos sistemes que podem fer servir. Jo no he inventat res, senzillament utilitzo els recursos que tenen els meus jugadors”