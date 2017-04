Arda Turan, una opció més per ocupar el buit de Neymar

Un dels maldecaps de Luis Enrique a l'hora d'afrontar el partit de dimarts passat a Torí va ser com suplir la baixa de Sergio Busquets i un dels que tindrà avui contra la Real Sociedad, serà també com solucionar l'absència d'una altra peça clau, com és Neymar Júnior, expulsat dissabte passat a Màlaga i sancionat amb tres partits, en espera de com prosperi el recurs que el Barça ha de presentar al comitè d'apel·lació. Per enfrontar-se al conjunt donostiarra, el tècnic asturià, que també té les baixes de Rafinha, Aleix Vidal i probablement la de Javier Mascherano, sí que podrà comptar en canvi, tret de sorpresa, amb Arda Turan. I és que el migcampista turc, tant dimecres com ahir es va entrenar amb total normalitat amb la resta del grup i tot fa preveure que avui rebrà l'alta mèdica. Si finalment es confirma, la seva recuperació haurà anat més ràpid del que es preveia, ja que es va lesionar a l'adductor de la cama dreta durant la darrera aturada per compromisos de seleccions i el club va pronosticar un període de baixa de tres setmanes, de les quals n'han passat poc més de dues.

El probable retorn d'Arda Turan a l'equip és poc més que oportú, ja que és una alternativa més per a Luis Enrique per suplir la baixa de Neymar. De fet, on millor ha rendit el turc des que vesteix de blaugrana és precisament com a extrem esquerre. Les xifres també ho diuen ja que després del trident, Arda Turan és el màxim golejador de l'equip aquesta temporada, amb un total de tretze dianes. El seu estat de forma, però, després d'una lesió –i fa més d'un mes que no és titular; l'últim cop va ser a Riazor (2-1)– juguen en contra seva. El ventall de possibilitats que té també el tècnic blaugrana, menys naturals que la d'Arda Turan, això sí, és un altre hàndicap per al turc de cara a tornar avui a la titularitat. Denis Suárez ja ha ocupat en algun partit puntual la posició d'extrem esquerre, mentre que una altra opció seria Paco Alcácer, que encara que fos a la dreta, a Granada ja va jugar enganxat a la banda quan va entrar al camp per substituir el lesionat Rafinha, i va fer un gol i va donar una assistència. Tampoc es pot descartar que Jordi Alba, si es manté el 3-4-3, actuï com a extrem esquerre, tal com ja va fer per exemple Sergi Roberto, encara que per la dreta, contra el Sevilla.