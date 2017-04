Doble alerta groga

En cas que Luis Enrique aposti per ells per jugar avui contra la Real Sociedad, Sergi Roberto i Jordi Alba hauran d'anar molt amb compte de no veure cap targeta groga si no es volen perdre el clàssic del 23 d'abril al Santiago Bernabéu, per al qual Neymar, de moment, també és baixa. Tant l'un com l'altre acumulen quatre grogues en la lliga, així que si avui són amonestats es perdran el duel contra el conjunt blanc per sanció. Pel que fa al jugador reusenc, ja fa un parell de setmanes que està jugant amb el risc de perdre's el següent partit en cas de veure una groga, ja que a Granada, el 2 d'abril, va veure la quarta. Després, ha estat titular contra el Sevilla i va disputar tota la segona part a Màlaga sense veure'n cap. Ben diferent és el cas del lateral de l'Hospitalet, que no fa gaire no semblava que hagués d'entrar en les travesses de poder perdre's el clàssic per sanció. Les grogues que va veure però, a Granada, i la setmana passada a Màlaga –més que evitable– el condemnen a haver de conviure amb aquesta amenaça.