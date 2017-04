Bon detall de ‘Busi' i Alba

Sergio Busquets i Jordi Alba van aprofitar el dia lliure que Luis Enrique va donar a la plantilla abans del partit contra la Juventus per viatjar a Alemanya i visitar un bon amic, Marc Bartra, que es recupera de l'operació a la qual va ser sotmès després de l'atemptat de dimarts passat contra l'autocar del Borussia Dortmund quan els jugadors es dirigien a jugar contra el Mònaco i que va acabar amb el català ferit per culpa dels vidres trencats d'una finestra de l'autocar.

Busquets i Alba van viatjar diumenge a Dortmund amb les seves respectives parelles i ahir van poder passejar per la ciutat alemanya, com va mostrar Marc Bartra en el seu compte d'Instagram, en la qual va agrair la visita sorpresa dels dos jugadors del Barça. “Visites sorpresa que t'alegren i no s'obliden mai! Gràcies de tot cor, amics. Us estimem molt!”, va dir el central del Dortmund, acompanyant el missatge d'una fotografia amb Busquets i Alba. L'exjugador del Barça, després de ser operat del canell dret, haurà d'estar un mes de baixa.