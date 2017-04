El Barça necessitarà una altra nit màgica demà al Camp Nou per remuntar el 3 a 0 contra la Juventus. El club vol que hi hagi un gran ambient a les grades i ha decidit que de nou hi hagi un mosaic per crear un clima de remuntada. El lema serà “More than a club” i el mosaic estarà compost per cartolines blaves, grana i grogues, i s'hi podrà llegir també la paraula Barça als dos gols.