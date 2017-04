Triple repte europeu

El primer equip blaugrana, el juvenil i el femení poden fer història

El Barça és un club envejat arreu del món, i no només pels èxits del primer equip de futbol. Aquesta setmana, sense anar més lluny, es podrà tornar a comprovar. I és que el conjunt blaugrana és l'únic que pot presumir de continuar viu en la Champions League, però alhora, també en la Youth League, la lliga de campions juvenil i la Women's Champions League, la màxima competició continental del futbol femení. En menys de set dies, els blaugrana afronten el triple repte de continuar dient-hi la seva en el futbol europeu. Demà mateix, l'equip de Luis Enrique haurà de tornar a assolir una remuntada de llegenda, aquesta vegada contra la Juventus, si vol passar a les semifinals. Divendres, els de Gabri, classificats des de fa més d'un mes per a la final four de Nyon, buscaran contra el Salzburg l'accés a la final, que es disputarà dilluns. I dissabte, el conjunt que entrena Xavi Llorens, que mai havia arribat tan lluny, afronta l'anada de les semifinals contra el PSG al Miniestadi disposat a continuar fent història. El repte és majúscul per als tres equips blaugrana, i aconseguir la glòria no serà gens fàcil, però per ambició no serà.

Fa uns dies, el club va reunir els tres tècnics que aspiren a continuar ampliant la llegenda blaugrana. Dos d'ells, Luis Enrique i Gabri, saben el que és defensar la samarreta del primer equip del Barça com a jugadors i, de fet, hi van coincidir diverses temporades. Xavi Llorens, per la seva banda, també va ser jugador de la secció de futbol sala –en va ser l'entrenador una temporada– i, després de setze anys en el futbol de base blaugrana –entre altres cracs, hi va entrenar Leo Messi–, fa més d'una dècada que dirigeix el femení, un equip que des de la temporada ja és professional, i l'ha portat fins a fites insospitades fa només uns anys, com guanyar quatre lligues consecutives i classificar-lo aquest curs fins a les portes d'una final europea. Tots tres tenen ADN blaugrana, i així es va veure també en la sessió fotogràfica que van compartir, realitzada amb total complicitat al camp Tito Vilanova de la ciutat esportiva, on també es van donar ànims de cara al que ha d'arribar.

El primer a comprovar, un cop més, que a Europa especialment les facilitats són mínimes, va ser el conjunt de Luis Enrique, la setmana passada a Torí, on va tornar a viure un malson, igual que el del 14 de febrer al Parc dels Prínceps. Contra el PSG, però, els blaugrana ja van culminar la proesa de la remuntada i precisament aquest, que es por tornar a repetir, és un dels grans arguments per aferrar-se a creure que una altra nit històrica és possible. Per al tècnic asturià, guanyador del triplet fa dues temporades –enguany, encara hi aspira també– i d'un doblet fa menys d'un any, passar a les semifinals i posteriorment a la final, que es disputarà el 3 de juny al Millenium Stadium de Cardiff, seria la millor manera d'acomiadar-se de la banqueta del primer equip blaugrana, on, des que hi va aterrar, l'estiu del 2014, ha aixecat vuit títols de deu possibles.

Menys temps fa que Gabri dirigeix el juvenil A del Barça. La temporada passada, la primera en el càrrec, va estar marcada encara per la limitació que havia suposat la sanció de la FIFA al club i no ha estat fins a l'actual que l'equip ha mostrat el seu potencial. Tant en la lliga, un títol que ja va guanyar fa poc més de tres setmanes, amb una trajectòria gairebé per emmarcar –només tres derrotes en les 30 jornades disputades i 72 gols– i un joc brillant i fidel cent per cent a l'estil del Barça, com a Europa. En la fase de grups, els blaugrana ja es van mostrar com un equip intractable, i van segellar la classificació per a la següent fase, i com a primer de grup, amb només quatre jornades disputades. I un cop van arribar les eliminatòries, ni el Dortmund ni el Porto van ser impediment perquè el juvenil obtingués el premi de tornar a disputar una altra final four a Nyon, a la seu de la UEFA, com la temporada 2013/14, quan ja va ser campió de la primera edició de la Youth League. Ara el primer escull (divendres, 13 hores) serà el Salzburg, la gran revelació de la competició, i, en una hipotètica final, que es disputarà dilluns, el rival podria ser el Madrid, si elimina el Benfica.

Dissabte, un dia abans que els de Luis Enrique afrontin el clàssic al Bernabéu, al Barça femení, líder en la lliga, l'espera al Miniestadi la que probablement és la cita més important de la seva història. Mai abans havia disputat unes semifinals de la màxima competició continental; i ara, tot i no arribar-hi com a favorites, un paper que queda reservat al PSG, les blaugrana no renuncien a res. Després de desfer-se del Minsk, el Twente i el Rosengard, toca tornar a veure-se-les amb l'equip parisenc, el botxí el curs passat als quarts. Fa un any, el Barça quasi dona la sorpresa i ara vol allargar el somni europeu i arribar també a la final de Cardiff.