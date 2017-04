Aixeca't i remunta

Els últims dies no han estat fàcils per a Neymar. El brasiler va pecar d'irresponsable en l'expulsió de fa deu dies a Màlaga i la posterior reacció en forma d'aplaudiments irònics a l'àrbitre quan enfilava el túnel de vestidors. Una actitud recollida en l'acta de Gil Manzano i que va servir en safata la dura resposta per part del comitè de competició: tres partits de sanció. El primer va ser el de dissabte passat contra la Real Sociedad i el segon serà ni més ni menys que el clàssic de diumenge al Santiago Bernabéu. Sens dubte, una baixa amb majúscules per al Barça just quan més coses hi ha en joc.

La setmana gran blaugrana, per tant, queda escapçada per al brasiler, que des que defensa la samarreta blaugrana ha marcat tres gols en set duels de lliga contra l'etern rival. El futbol, però, li donarà l'oportunitat de redimir-se demà coincidint amb la visita de la Juventus al Camp Nou. El repte torna a ser gegant: remuntar tres gols contra un rival que només n'ha encaixat dos al llarg de la present edició de la Champions. Ney, però, ha estat dels primers a pujar al tren de la remuntada. “Ja ho vam fer una vegada i ho podem tornar a fer una segona”, va declarar al mitjà brasiler Esporte Interativo, fent referència al 6-1 signat contra el PSG en la tornada dels vuitens.

Precisament l'inesborrable record d'aquell duel suposa el millor argument per tornar a creure en una remuntada històrica. En l'aspecte personal, també representa un precedent immillorable per impulsar la fe del brasiler. “És el millor partit que he jugat en la meva vida”, va declarar una vegada gestada la remuntada. En aquest sentit, les xifres que va deixar un cop finalitzat el duel reforçaven l'afirmació.

Noranta intervencions, va forçar un penal, va marcar dos gols en el tram final, l'assistència del de Sergi Roberto que va certificar el 6-1... Molts van ser els mèrits que va fer Neymar per ser considerat el principal artífex de la remuntada contra el PSG del 8 de març. “No l'oblidaré mai. Feia una setmana que estava ansiós per jugar-lo i intentar fer història amb el Barça”, afegia.

L'actuació contra el conjunt parisenc va culminar un estat de forma del davanter envejable des que va arrencar el 2017. Per contra, li va deixar certa ressaca, començant pel posterior duel contra el Deportivo a Riazor (2-1), que es va perdre per unes molèsties a l'adductor, segons va informar el club. Des de llavors, ha participat en set partits –cinc amb el Barça i dos amb el combinat brasiler– amb un balanç irregular. Va tornar a brillar contra el Granada a Los Cármenes (1-4), així com en l'exigent Uruguai-Brasil (1-4), però les últimes actuacions han estat més discretes, en especial les de Màlaga i Torí. A La Rosaleda tot just va intervenir en 32 ocasions, i no va registrar cap xut entre els tres pals. L'expulsió per doble groga, conseqüència en bona mesura de la incomoditat que va patir al camp, va ser el pitjor colofó. Tres dies mes tard, al Juventus Stadium, les xifres no van ser gaire millors. És cert que va ser el component del trident blaugrana que més va intervenir amb la pilota –61 vegades–, però en la majoria d'ocasions sense transmetre el perill desitjat. Com a Màlaga, tampoc va fer cap xut entre els tres pals. En aquest sentit, Dani Alves, ajudat per la resta de la sòlida línia defensiva de la Juventus, el va saber neutralitzar.

Però si una cosa ha demostrat Ney durant la seva trajectòria com a blaugrana és el seu caràcter inconformista. I quin escenari millor que la visita de la Juventus al Camp Nou per refer-se dels darrers revessos? El brasiler ja sap què és marcar al conjunt italià. Ho va fer el 6 de juny del 2015, data de la històrica final de Berlín que va significar la cinquena Champions per al Barça (3-1). Aquell dia va fer el tercer gol blaugrana, un dels més importants de la seva carrera, com ell mateix ha expressat. L'objectiu demà serà tornar a batre Buffon i propiciar la remuntada amb la resta del trident blaugrana.

A hores Neymar acumula quatre gols en la present edició de la Champions League, tres dels quals en partits de gran exigència. A banda dels dos que va endossar al PSG, també va marcar en la visita al Camp Nou del Manchester City (4-0) de la tercera jornada de la fase de grups (19 d'octubre del 2016). Demà al vespre, el Barça tornarà a necessitar la màgia del brasiler per fer possible una nova fita.