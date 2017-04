“Tenim potencial i arguments per capgirar l'eliminatòria”

El capità blaugrana, Andrés Iniesta, no té cap dubte que demà contra la Juventus, el Barça és capaç de capgirar el 3-0 que va encaixar la setmana passada en l'anada dels quarts de final. “Tenim potencial, arguments i jugadors per poder capgirar l'eliminatòria”, ha assegurat el manxec, que això sí, ha recordat la dificultat del repte i les coses que caldrà fer per aspirar a passar a les semifinals: “Haurem de fer gols i com més aviat millor i veure com es desenvolupa el partit, però també tenir paciència, saber patir i ser molt efectius en les ocasions que tinguem. No hem d'impacientar-nos si el gol no arriba al principi i van passant els minuts. S'haurà d'anar treballant el partit i minimitzar també les seves opcions”. Amb tot, Iniesta ha afegit que “tot passa per fer un partit perfecte”.

Pel que fa al plantejament de la Juventus, el capità del Barça no té clar quina serà l'aposta d'Allegri i contempla totes les possibilitats: “Poden fer les dues opcions. Aguantar el resultat i esperar per sortir a la contra, o anar a buscar un gol. El 3-0 de l'anada és un resultat molt bo per ells”. Iniesta també ha reconegut que l'equip està protagonitzant “una temporada molt irregular”, però va afirmar que precisament això, els fa “més perillosos de cara a partits com el de demà o el que vam jugar contra el PSG”. Del que no té dubtes el migcampista manxec és que demà, l'afició tornarà a empènyer l'equip, com la nit del 8 de març contra el conjunt parisenc: “Segur que es viurà un gran ambient i tant de bo es puguin repetir les sensacions que vam tenir aquell partit. L'energia i l'ambient que es van crear es van traduir en el camp”.

Preguntat pel seu protagonisme aquesta temporada, menor respecte altres anys, Iniesta no ha amagat que li agradaria jugar més tot i que prioritza fer-ho bé quan en té l'oportunitat: “Sempre em veig amb opcions de jugar més minuts però no penso en jugar més, sinó en rendir com vull quan jugo. Ja vaig dir fa unes setmanes que és una temporada una mica diferent per diversos factors”. Respecte el seu futur, ha preferit no parlar-ne gaire: “A final de temporada es valoraran moltíssimes coses. Però el meu desig i la meva il·lusió no canvien, és retirar-me aquí. Però no és el moment de parlar d'això amb tot el que ens juguem”.