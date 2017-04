Nit històrica per a Messi?

Luis Enrique va ser molt clar ahir en la roda de premsa prèvia al partit. “El nostre objectiu és fer cinc gols.” I per complir amb aquest repte majúscul, de ben segur que necessitarà que Leo Messi estigui al seu màxim nivell. De motivació, no n'hi faltarà. En joc hi ha el pas a unes semifinals de la Champions i, en l'aspecte individual, el davanter argentí té l'ocasió d'arribar als 500 gols oficials amb la samarreta del Barça. I seria en 574 partits. Després del seu doblet contra la Real Sociedad, ara n'acumula 498, així que està a només dos gols del mig miler. En la lliga n'ha marcat 341, en la Champions 94, 43 en la copa del Rei i els últims 20 repartits entre la supercopa d'Europa, la supercopa d'Espanya i el mundial de clubs.

A més, Leo Messi no ha pogut batre mai Gianluigi Buffon, un objectiu que també el motiva, així com marcar contra la que possiblement sigui la millor defensa de la Champions, amb només dos gols encaixats. Messi, amb onze dianes, lidera la classificació de màxims golejadors en la Champions.