“El nostre objectiu és marcar cinc gols”

Luis Enrique en estat pur. Així es va mostrar el tècnic blaugrana en la seva compareixença d'ahir en roda de premsa. L'asturià està totalment convençut que una altra remuntada és possible, i així ho va voler transmetre, enviant alhora un missatge contundent i ambiciós dirigit tant als seus jugadors com a l'afició blaugrana. “Necessitem menys gols que el dia del PSG, però tenint en compte que el rival tindrà ocasions i que un gol pot caure en qualsevol moment, el nostre objectiu és marcar-ne cinc. Farà falta ser molt efectius, generar ocasions i un estat que pugui fer que baixi la seva confiança al màxim. Ja hem vist que al Camp Nou ho podem aconseguir”, va assegurar Luis Enrique, que, això sí, va recordar que caldrà “una gran actitud i agressivitat amb i sense pilota”. Un altre dels requisits, segons Luis Enrique, serà reviure l'ambient del partit contra el PSG: “Hem de fer que l'afició s'endolli amb el nostre joc i la nostra intensitat. Necessitem que el Camp Nou boti per viure una altra nit especial.” En aquest sentit, Luis Enrique també va voler recordar que després del 3-0 a Torí, ja no hi tenen res a perdre: “Estem alliberats de qualsevol pressió. El rival té les semifinals gairebé a la butxaca i ha de decidir si tancar-se o atacar. Nosaltres només tenim una opció: atacar, atacar i atacar, i quan ens relaxem una mica, tornar a atacar.”

Abans de rebre el PSG, i tot i el 4-0 encaixat al Parc dels Prínceps, Luis Enrique ja va avisar que en algun moment de la tornada estarien dins de l'eliminatòria, i ahir, ho va tornar a repetir: “Sense cap dubte. Si fem el primer gol, el segon el farà el Camp Nou i el tercer caurà sol.” En aquest sentit, també es va voler dirigir a aquells socis i aficionats que no estiguin del tot convençuts que passar a semifinals encara és possible: “A la gent li diria que no marxin en el minut 80, com van fer alguns en el partit contra el PSG. Ho intentarem fins al final i fins al minut 95 hem d'estar units. Tenim una altra oportunitat de viure una altra nit històrica. Ja s'ha vist que podem fer tres gols en poc més de cinc minuts.”

Tot i voler un públic en estat d'excitació, Luis Enrique té clar, però, que els seus homes han de mantenir la calma per mirar d'explotar les seves virtuts: “Estem convençuts del que hem de fer i de com ho hem de fer i pot ser una altra nit en què haurem de controlar l'excitació en l'aspecte mental.” Respecte al duel d'anada, la gran novetat serà Sergio Busquets, “un dels jugadors que més ha participat, dels més intel·ligents tàcticament i peça bàsica en el nostre joc”, va dir el tècnic blaugrana per valorar el retorn del de Badia.