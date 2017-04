Hi haurà recurs per Neymar

La junta directiva del FC Barcelona es va reunir ahir en sessió ordinària a les instal·lacions del Camp Nou. Passades les vuit del vespre, el seu portaveu, Josep Vives, va explicar els acords a què es va arribar i va reiterar que es presentarà recurs al comitè d'apel·lació pels tres partits de sanció que li van posar a Neymar després de ser expulsat a Màlaga i aplaudir el quart àrbitre quan es retirava als vestidor, tres partits dels quals ja ha complert un, contra la Real Sociedad el cap de setmana passat. “Es presentarà recurs d'apel·lació. Es farà, teníem deu dies de marge en el moment que vam rebre la notificació de la sanció i estem dins d'aquest termini. Nosaltres seguim el procediment corresponent. Ho fem des de la convicció que tenim arguments per defensar el jugador. Si jugarà el clàssic? Esperem que el pugui jugar, però això serà una altra persona qui ho decidirà”, va explicar Vives.

El portaveu de la junta va explicar com es repartiran les entrades per a la final de la copa del Rei que el Barça i l'Alavés disputaran a l'estadi Vicente Calderón el dissabte 27 de maig. Serà dilluns que ve, dia 24 d'abril, quan s'obrirà el procés de sol·licitud d'entrades, que estancarà el dijous 27 a les set de la tarda. A les entrades, hi poden optar només els socis blaugrana, que es poden apuntar a través d'un formulari al lloc web del club. Cada soci pot fer només una petició, però en cada formulari es poden agrupar quatre peticions. Les entrades seran nominals, tot i que un soci la podrà cedir a un altre soci després d'omplir un formulari de cessió. En cas que hi hagi més sol·licituds que entrades disponibles, es farà un sorteig el divendres dia 28 de maig. El club disposa d'un total de 19.301 entrades, de les quals un 85% es destinaran als aficionats. Concretament, 13.125 seran per als socis i 3.281 per als penyistes. El 15% restant, 2.895 entrades, seran per a compromisos del club i patrocinadors. El preu de les entrades va dels 60 als 240 euros. FCB Desplaçaments oferirà la possibilitat de viatjar amb el club a Madrid. Es podrà fer en tren des de l'estació de Sants el mateix dia del partit amb la tornada després de la final per 150 euros. També es podrà viatjar en autocar, amb sortida des de les quatre capitals catalans, per un preu de 35 euros.

Vives també va explicar que diumenge començarà l'experiència Match-Party, destinada als socis joves, d'entre 18 i 30 anys. Aquest diumenge els socis d'aquesta edat que ho desitgin podran veure plegats des de la tribuna del Camp Nou i a través d'una pantalla gegant el clàssic del Bernabéu. Els socis que hi vulguin anar s'han d'apuntar a través del web del club. Cada soci rebrà la seva entrada i dues més i l'aforament està limitat a 500 persones. Gaudiran d'ofertes de restauració i se sortejaran dues entrades per a la final de la copa entre tots els assistents.