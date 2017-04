El millor ha d'arribar

Jordi Mboula és un dels grans noms de la quarta edició de la Youth League, que el juvenil del Barça aspira a guanyar en els pròxims dies, tal com ja va fer fa tres temporades, en què va regnar a Nyon i va estrenar així el palmarès de la competició. L'expedició blaugrana ja és a Suïssa, on demà afronta les semifinals contra el Salzburg –en la hipotètica final de dilluns el rival seria el Madrid o el Benfica– amb l'extrem de Granollers com a gran referent i esperança per repetir el títol.

Màxim golejador del conjunt de Gabri en aquesta edició de la Youth League amb 7 dianes, i una de les grans perles ara mateix, si no la més gran, del planter blaugrana, Mboula es va donar a conèixer a tot el món al febrer, quan en els vuitens de final de la Youth League, al Miniestadi contra el Borussia Dortmund, va signar una autèntica obra d'art, en què va fer gala de la seva qualitat i el seu canvi de ritme, a més de la seva gran potència, velocitat i desequilibri per la banda dreta –no és estrany que de ben petit també sobresortís en l'atletisme–, per segellar el pas als quarts de final contra el Porto, on també va fer un gol decisiu, de penal. “Ara mateix, per nosaltres, aquesta competició és el més semblant a disputar la Champions”, assegura Mboula, que, tot i que s'enorgulleix rememorant aquell gol que “es va veure arreu del planeta”, té molt clar que “ja és passat”. Amb els peus a terra, el davanter blaugrana, al planter des dels 10 anys i que al mes de març va fer els 18, continua mirant endavant i de mica en mica va cremant també etapes. Poc després d'aquell golàs que el va convertir per uns dies en mediàtic, va debutar amb el Barça B sent decisiu amb una assistència per obtenir un punt, i ja hi acumula set convocatòries en aquesta temporada. Abans d'això, ja s'havia entrenat fins i tot puntualment amb el primer equip.

De pare francès d'origen congolès i mare catalana –els seus pares es van conèixer a la Xina, on va viure dos anys–, i amb el sobrenom de Tití per la seva semblança amb Henry, Mboula té clar que “tot plegat és fruit del treball de cada dia i del bon rendiment, també de tot l'equip” i creu que “les coses aniran arribant soles”, en referència al seu futur. De moment, la temporada que ve tindrà fitxa amb el filial –Mboula no amaga la seva felicitat “per la confiança de Gerard López”– i el club té com a prioritària la seva renovació, ja que acaba contracte el 2018 i no són pocs els clubs d'algunes de les grans lligues que ja han mostrat interès pels seus serveis. El de Granollers, però, no es mostra amoïnat per aquests cants de sirena: “De moment estic centrat en el que he d'estar centrat, i tot això ja s'anirà parlant. Al final, crec que aconseguirem el millor per a tots.” Ara, ja amb la lliga a la butxaca des de fa quasi un mes, el pròxim repte és superar el Salzburg i després “si s'ha de guanyar al Madrid, doncs molt millor”, sentencia Mboula.