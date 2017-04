L'ofici de la Juve segella el comiat del Barça de la Champions (0-0)

El Barça no ha passat de l'empat sense gols contra la Juventus en la tornada dels quarts de la Champions. Un resultat que, afegit al contundent 3-0 encaixat una setmana enrere a Torí, certifica l'eliminació europea dels blaugrana. L'ofici del conjunt italià i la manca de precisió en el xut a porteria han avortat qualsevol intent de remuntada. A més, la permissivitat de l'àrbitre holandès Bjorn Kuipers també ha col·laborat a incomodar i augmentar el nerviosisme dels blaugrana

Després d'aguantar l'enèrgica sortida del rival, el Barça s'ha anat fent amb el control de la pilota a mesura que avançava la primera part. Fins a sis vegades ha xutat a la porteria italiana, però sense precisió. De fet, només un xut de Messi ha anat entre els tres pals durant els primers 45 minuts, però ha topat amb un Buffon ben col·locat. L'ocasió blaugrana més clara també l'ha protagonitzat l'argentí, però ha creuat massat la pilota, que ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria de Buffon (18'). A banda de l'ordenada defensa de la Juventus, el Barça també ha topat amb la permissivitat del col·legiat Bjorn Kuipers que ha desesperat als jugadors blaugrana. Com a conseqüència, la tensió al camp ha anat augmentant.

El Barça ha augmentat el setge a la porteria visitant a la segona part, deixant espais al darrere que han propiciat algunes contres perilloses de la Juventus. L'efectivitat, per contra, ha tornat a ser una llosa que ha anat esvaint la il·lusió de remuntar a mesura que passaven els minuts. Fins i tot Gerard Piqué ha acabat jugant com a davanter en busca d'aprofitar alguna pilota aèria. Per contra, tots els intents de marcar han estat insuficients. El Camp Nou, però, ha acomiadat l'equip amb aplaudiments com a agraïment a l'esforç.