La cara de la frustració

Minut 93. L'holandès Björn Kuipers xiulava el final del partit al Camp Nou i la cara de Leo Messi ho deia absolutament tot. Fi del camí. El Barça no serà a Cardiff. Hi ha imatges que parlen per si soles. Resignació i impotència a parts iguals. La cara de Messi, amb un blau al pòmul, era el rostre de la frustració després de la batalla. Immòbil a prop del cercle central, custodiat per Luis Suárez. Mirada perduda cap a la grada i sospir de decepció cap al cel, mentre sonava l'himne i els futbolistes de la Juve celebraven l'accés a semifinals. No era nit de remuntada. El cartutx ja es va gastar el dia del PSG. Ahir l'equip ho va donar tot, però l'eliminatòria es va perdre a Torí. Tothom era conscient que la fortalesa defensiva de la Juve és superior a la del PSG i ahir va quedar palès. Noranta-tres minuts de desesperació. Feien falta tres gols per igualar l'eliminatòria i quatre per passar-la. No en va caure cap. I va fer la sensació que haurien pogut estar jugant 180 minuts més d'eliminatòria i tampoc hauria variat la cosa. Una paret.

Neymar va marxar amb llàgrimes als ulls i amb la cara coberta per la seva pròpia samarreta. Suárez es mossegava els llavis i Messi mirava de fer el cor fort. El trident es va tornar a quedar a zero, com recentment a La Rosaleda, a Màlaga, i al Juventus Stadium en l'anada. Messi va intercanviar-se la samarreta amb Bonucci. Vençut i vencedor. Bonucci i Chiellini van guanyar la partida. Immens l'ofici dels dos internacionals italians. En partits així, en què el rival es bolca a l'atac, la figura dels dos centrals italians es torna gegantina. Per col·locació, per anticipació, per lideratge. Enormes, aixoplugats en una dinàmica de partit que els agrada. Ells i tot l'entremat de la Juve. Molt treballat l'equip d'Allegri. Cap concessió. Ni una escletxa. Sense angúnies si toca defensar amb onze futbolistes per darrere la pilota. Gestió impecable d'un marcador a favor. El guió del partit, amb el Barça picant pedra i la Juve fent gala del seu rigor tàctic, és un guió que maximitza les virtuts del líder de la Serie A. Nico Pareja (Sevilla) i Tolisso (Lió) han tingut l'honor fins ara de ser els dos únics futbolistes capaços de superar el mur bianconero en l'actual edició de la Champions. Que la Juve només hagi rebut dos gols en tot el torneig no és casualitat.

Messi és qui més va xutar, però marxa d'Europa sense saber què és marcar en uns quarts de final per quart any seguit. Tampoc sap encara què és marcar-li a Buffon. No ho va fer ahir, no ho va fer a Torí i no ho va fer a Berlín el 2015. L'argentí suma 29 gols en la lliga i tanca la seva participació en la Champions amb 11 dianes, però ahir, res. Xut massa creuat en el 19', xut amb bona intervenció de Buffon i rematada final al lateral de xarxa en el 30', xut enverinat desviat in extremis pel peu de Chiellini en el 55', rematada acrobàtica alta en el 21' de la segona... desesperant i desesperat. 15 rematades del Barça en el partit d'ahir i només 2 entre els tres pals (global de 26 i 5 sumant els dos partits). Poc.