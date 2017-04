Luis Enrique va apostar pel 4-3-3 i l'equip va ser sòlid

Si el Barça volia tenir alguna possibilitat de capgirar l'eliminatòria necessitava mostrar-se sòlid en defensa. No ho havia estat en els últims partits, en què els equips li van crear moltes ocasions de gol. La Real Sociedad, sense anar més lluny, li va marcar dos gols en quaranta-cinc minuts i en tota la segona part va estar vorejant l'àrea de Ter Stegen i generant perill. Ahir contra la Juventus, però, el Barça va sortir molt concentrat i no va concedir la més mínima ocasió als italians, que van repetir l'onze inicial de l'anada, amb tot el seu arsenal en atac: Dybala, Higuaín, Mandzukic i Cuadrado.

Luis Enrique va optar per jugar amb quatre defenses i aprofitar la profunditat per les bandes, amb Sergi Roberto i Jordi Alba, que van estar profunds i van combinar constantment amb els migcampistes i els davanters. Un sistema completament diferent al que va posar en pràctica contra el PSG, quan va jugar amb tres centrals al darrere. Ahir el tècnic asturià no volia concedir ocasions i confiava que l'atac estaria més inspirat per tal de poder capgirar l'eliminatòria. Gerard Piqué i Umtiti van ser la parella de centrals i van completar un partit fantàstic. Ni Higuaín ni Dybala van trobar espais per inquietar la porteria de Ter Stegen, que amb prou feines va haver d'intervenir durant els noranta minuts.

Mantenir la porteria a zero era una assignatura pendent del Barça, que aquesta temporada s'ha mostrat molt fràgil al darrere. La feina defensiva correspon a tot l'equip, i ahir tots els jugadors van treballar en la pressió i en les ajudes per evitar que la Juventus pogués trepitjar el mig del camp ocupat pel Barça. Si els blaugrana no es van classificar va ser més per la falta d'efectivitat i de clarividència en atac que no pas per problemes defensius. Es va notar moltíssim el retorn de Sergio Busquets al mig del camp perquè va ser ell qui va marcar la pressió avançada de l'equip.

Guanyar solidesa defensiva és una gran notícia de cara als propers partits, ja que el Barça no era fiable, en part, perquè concedia massa ocasions al seu rival. La propera cita és contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu en un duel que pot decidir el títol de lliga. Els blaugrana necessitaran tornar a fer un partit molt sòlid al darrere per evitar que els davanters blancs generin ocasions de perill. El repte és seguir amb la intensitat i l'actitud mostrada contra la Juve. Malgrat l'eliminació, l'equip va demostrar que pot tornar a ser sòlid.