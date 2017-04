Sense temps per lamentar-se

“És un moment difícil, però toca aixecar-se i continuar treballant. Endavant!” La primera piulada de Luis Suárez a Twitter després de certificar-se l'eliminació europea a mans de la Juventus exemplificava el missatge que volia transmetre la plantilla blaugrana. No hi ha temps per al dol. D'aquí a 48 hores hi ha una nova cita clau, ni més ni menys que al Santiago Bernabéu. Un clàssic que el Barça afronta sense xarxa, obligat a guanyar per mantenir les expectatives de pispar el títol a l'etern rival. En aquest sentit, Luis Enrique va manifestar en la roda de premsa posterior al duel contra la Juve que el clàssic suposa “el millor estímul per aixecar-se”. “Serà molt fàcil animar-nos”, va subratllar.

“Som humans i segur que ens afecta una mica [l'eliminació de la Champions], però intentarem que sigui el mínim possible”, comentava Gerard Piqué, dimecres, tot just després del xiulet final, quan ja se li preguntava pel clàssic. “Tot i no arribar en el millor moment, crec que poden anar a allà i guanyar”, va afegir amb l'optimisme i l'ambició que el caracteritza. El central de la Bonanova, que va signar una gran actuació contra els italians, no va aparèixer ahir sobre la gespa en la sessió de recuperació a la ciutat esportiva, segons va deduir-se de les imatges facilitades pel club. Tampoc hi eren Messi ni Neymar. Possiblement tots tres van fer feina de recuperació més específica al gimnàs per tal de refer-se de l'esforç acumulat contra la Juve.

La situació a la classificació, amb el líder Madrid amb tres punts de renda i un partit menys, és prou compromesa per qualificar l'imminent clàssic com un cara o creu per als blaugrana. Els mateixos jugadors en són ben conscients. “Cal guanyar sí o sí a Madrid”, accentuava Sergi Roberto, que va qualificar de “finals” tots els set compromisos que queden per enllestir la temporada (sis de lliga i la final de la copa). “Queda molt poc i en el tram final és bàsic no fallar”, va reiterar el migcampista de Reus.

“Caure eliminats a la Champions és una decepció, però la lliga és una altra competició i disputar-la fins al final passa per guanyar al Bernabéu, com hem fet altres vegades”, va recordar Andrés Iniesta fent referència al fet que el balanç de l'equip blaugrana al feu blanc ha estat força positiu durant els últims anys. De fet, només cal recordar el contundent 0-4 de l'última visita (21 de novembre del 2015). I ampliant l'espectre a les últimes cinc –també a la lliga–, el balanç continua sent positiu per als interessos blaugrana: tres triomfs i dues derrotes.

Més enllà de les estadístiques, la imatge que va deixar el Barça contra la Juventus també promou el missatge valent de la plantilla culer amb vista a la cita al Bernabéu. Tot i l'empat a zero, l'equip va mostrar coratge, propiciant que l'afició l'acomiadés amb aplaudiments com a signe d'agraïment. En aquest sentit, el secretari tècnic, Robert Fernández, va destacar el “treball titànic” dels jugadors , tot i no trobar la recompensa del gol. “Ara l'important és que la gent es recuperi per al diumenge”, va afegir-hi després d'expressar que el partit contra la Juve “ja és historia.”

Les claus de Rakitic