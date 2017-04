Madrid, novament en flames

La ciutat de Madrid tornarà a paralitzar-se, a dividir-se a una banda i a l'altra del Manzanares entre colchoneros i merengues, entre dos equips que en els últims anys han elevat la seva rivalitat a Europa i que, per quarta temporada consecutiva, tornaran a veure's les cares camí del títol continental.

Pesen en el record les dues finals perdudes per l'Atlético: a Lisboa (2014) i a Milà (2016), i un quart de final pel mig que també va girar l'esquena a l'equip de Diego Pablo Simeone, capaç de revelar-se un any rere l'altre per continuar sent consecutiu, però amb el deute pendent de derrocar el seu arxirival. “El nostre objectiu és arribar a la final i per fer-ho haurem de superar el rival que ens ha tocat. No canvien els nostres plans”, va explicar Simeone, que va eludir entrar en detalls sobre les característiques del veí. “Ens coneixem bé, l'Atlético és un rival molt difícil, que defensa molt bé i és molt sòlid. Ells arriben bé i nosaltres també, haurem d'estar al màxim nivell”, va argumentar el director de relacions institucionals del Madrid, Emilio Butragueño. Els blancs, que sempre s'han imposat a l'Atlético en els seus dues continentals (1958, 2014, 2015 i 2016), hauran de combatre aquesta vegada el factor camp, ja que el partit d'anada es disputarà al Santiago Bernabéu i la tornada, al Vicente Calderón, on hi haurà l'últim xoc en Champions del feu de l'Atlético.

Contrastos en l'altre xoc