Incerta glòria

“És un somni poder jugar un partit com aquest. És un orgull. Era del tot inimaginable fa un temps, però és la recompensa d'anys i anys de treball i també és la demostració que les coses s'estan fent bé. Serà un d'aquells dies per disfrutar. No cada dia jugues unes semifinals de la Champions.” Són paraules d'Olga Garcia (Dosrius, Barcelona, 01-06-1992). Avui, dia gran per al futbol femení i per al barcelonisme. Ella millor que ningú sap l'esforç que ha comportat arribar fins aquí. Lluny queda ara aquell primer partit al Camp Nou d'aquell grup de pioneres barcelonines que va jugar contra la UD Centelles un 25 de desembre de l'any 1970. D'aquell projecte embrionari impulsat per Immaculada Cabecerán, amb el suport d'Agustí Montal i Antoni Ramallets, a convertir-se en secció professional del club i a formar part d'un dels quatre millors equips d'Europa.

L'Olga tanca els ulls i veu encara aquella nena que el 2003 havia de pagar per poder jugar a futbol amb el Barça. Ara, després de dotze temporades al club [va estar dos anys en el Llevant, 2013-15] i de passar per totes les categories, viurà en primera persona unes semifinals de la UEFA Women's Champions League defensant la samarreta del club del seu cor. Ha plogut molt. De jugar en l'anonimat més absolut a ocupar bona part de la quota mediàtica de la jornada esportiva d'avui. Molts ulls estaran posats sobre la gespa del Miniestadi (18.00 h). Exhaurides des de dimecres les 12.945 entrades disponibles. El Mini estarà ple. Ambient de gala [el club repartirà entre 10.000 i 15.000 banderoles].

Sòcia del Barça des de petita, Olga Garcia va néixer l'any de Wembley 1992. Aquest any se'n compleixen 25 del gol de Koeman i d'aquella primera copa d'Europa del Barça de Johan, coincidint precisament, coses del destí, amb les primeres semifinals de la història del Barça femení. Els pares i l'avi d'Olga són fanàtics del Barça. Avui la seva família també serà al Mini. “Som conscients que el PSG té molt potencial, però nosaltres també som millor equip que fa un any. Veurem què passa. Ser a Cardiff seria un somni”, explica. “Costarà gestionar els sentiments i les emocions. Serà un partit especial i una eliminatòria històrica”, hi afegeix la seva companya de vestidor Ruth García.

El Barça arriba al partit amb la baixa confirmada de Melanie Serrano i el seriós dubte d'Andressa Alves, lesionada al turmell des de l'anterior eliminatòria contra el Rosengard. Qui s'ha recuperat del tot és la central Line Roddik. La danesa va perdre's el partit de lliga contra el Betis (3-0) per unes molèsties al peu, però avui serà titular. L'equip arriba motivat després de situar-se colíder de la lliga el cap de setmana passat, empatat amb l'Atlético de Madrid, però conscient del potencial del rival. En la memòria recent, l'eliminatòria de quarts de final de fa un any, decidida a París en el partit de tornada pel gol de Cristiane. La brasilera (5 gols en l'actual edició de la Champions, els mateixos que Jenni Hermoso) serà titular en atac i molts focus estaran posats també en el retorn de Vero Boquete i Irene Paredes. Les franceses, que ahir a la tarda es van entrenar al mateix escenari del partit d'avui, ja van demostrar les seves credencials contra el campió alemany, el Bayern de Munic (global de 4-1).