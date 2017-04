Luis Enrique: “Per a nosaltres significa una final”

Luis Enrique ha ofert aquest migdia la roda de premsa prèvia a la visita de demà al Santiago Bernabéu, transcendental en les aspiracions del Barça de mantenir vives los opcions al títol de lliga. Aquestes és com enfoca el tècnic asturià el clàssic:

PLANTEJAMENT:

“L'objectiu és ser fidels a la nostra manera de jugar i ser molt efectius, que no es vegin les virtuts del rival i sí les postres”

CITA CLAU:

“El clàssic pot sentenciar gairebé la lliga o deixar-la molt oberta; Per a nosaltres significa una final”

RECURS PER NEYMAR:

“Em sembla molt correcte la posició del club, que és de la des defensar els seus interessos els dels jugadors. Estic preparat per jugar amb Neymar o sense ell”

S'ARRISCARIA A FER-LO JUGAR?

“Caldrà esperar a l'hora del partit per saber-ho”

SENSACIONS:

“Em prenc com un estímul perfecte el fet de poder igualar a punts amb el Madrid i jugar un dia tan especial per als catalans com Sant Jordi, No hi ha millor escenari per a un culer que anar al bernabéu i obtenir la victoria”

REACCIÓ DESPRÉS DE L'ELIMINACIÓ EUROPEA:

“Perdre l'opció de guanyar títols és una mala noticia, però cal aceptar-ho i qualsevol futbolista professional sap afrontar aquestes situacions”

BALANÇ AL BERNABÉU:

“El camp és un factor afegit, però també un estímul per a nosaltres. Allà hem fet bones actuacions i no veig motiu per no donar el nivell”

PERILL PEL JOC AERI DEL MADRID:

“El que em preocupa és que es vegin les nostres virtuts i no les del Madrid. Ells dominen el joc aeri i està clar que és important que no es vegin aquestes virtuts”

PAPER DE MESSI:

“És el moment perquè aparegui en plenitud el Barça i les seves individualitats, però no cal centrar-se en un jugadors”