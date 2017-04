El Barça continua esperant la resposta del TAD sobre Neymar

La presència de Neymar al clàssic de demà al vespre continua sent una incògnita. En un comunicat emès aquesta tarda, el FC Barcelona manifesta que “continua esperant la resolució del TAD” al recurs que el club blaugrana va presentar per la sanció de tres partits a Neymar, interposat “a les 16.08 hores” d'ahir divendres. El Barça, de fet, “sol·licita al TAD que dicti una resolució i que, en cas que aquesta confirmi la sanció al jugador, atorgui, subsidiàriament, la seva suspensió cautelar”. Per això, demana que se celebri una reunió extraordinària del TAD “donant per fet que el president d'aquest òrgan jurisdiccional no participarà en la deliberació per no presdisposar la resolució amb les seves opinions ja expressades públicament”.

L'entitat catalana, a més, expressa la seva “sorpresa” pel comunicat que president del TAD, Enrique Arnaldo, ha fet públic al matí assegurant que no havia pogut reunir els membres del tribunal i havia desconvocat la reunió extraordinària. El TAD, però, sí que ha emès una nota pública, dient que l'execució de la sanció a Neymar és immediata i que en cap cas queda paralitzada per la presentació del recurs, i afirmant que el Barça no ha demanat la cautelar.