Messi assalta el Bernabéu (2-3)

El Barça segueix ben viu a la lliga. I tot, gràcies a un gol de Leo Messi en l'últim sospir del clàssic, quan semblava que el 2-2 era un fet i que, per tant, el campionat es tenyia de blanc. Ha estat la cirera d'un partit descomunal de l'argentí, que ja suma 500 gols com a blaugrana, i la demostració que el Barça, que ara mateix és el líder –amb un partit disputat més–, lluitarà el títol fins el final.

El Real Madrid ha sortit amb molta empenta, més intens que el Barça, que ha patit força per aturar les escomeses dels blancs. Tot i així, la primera ocasió ha estat per als blaugrana, en un xut massa creuat de Suárez des de la frontal. La rèplica dels locals ha arribat en un fort xut de Cristiano que Ter Stegen ha desviat amb una bona estirada. I tot just quan millor estava jugant el Barça, amb el domini de la situació a través de la possessió, ha arribat l'1-0, en una centrada de Marcelo que Ramos ha rematat al pal. El refús ha caigut a peus de Casemiro, que ha marcat a plaer (28'). Malgrat el cop, el Barça ha mantingut la dinàmica, liderat per un Messi imperial, que només cinc minuts després ha empatat. L'acció l'ha iniciat l'argentí, amb una bona obertura per a Rakitic. El croat ha cedit la pilota per a Suárez, que ha deixat passar l'esfèrica per a Messi, que després d'un canvi de ritme ha superat Navas amb un xut creuat. I tot just abans del descans, el10 blaugrana, totalment desencadenat, ha provocat la segona groga de Casemiro, una targeta claríssim que Hernández Hernández no ha mostrat.

Sant Leo