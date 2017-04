Sense gaire veu però molt content va atendre Luis Enrique els mitjans de comunicació després d'aconseguir una nova victòria al Bernabéu, en el seu últim clàssic com a entrenador del Barça. El tècnic asturià no va amagar que el partit no va ser com ell havia planificat, però ja li serveix endur-se els tres punts. “El ritme ha estat molt alt, però, en alguns moments, incontrolable, i els partits de Champions han pesat en tots dos equips”, va afirmar Luis Enrique, que creu que el Madrid “no necessita jugar amb onze jugadors per crear perill”. “Estic molt content per la lluita i pel rendiment de l'equip. Els dos equips hem demostrat el nostre potencial i el resultat podria haver estat qualsevol”, va reconèixer l'entrenador blaugrana, que va insistir que la victòria va ser la millor manera d'arrodonir la jornada d'ahir: “Aquest ha estat un Sant Jordi especial, molt celebrat i recordat per tots els culers.” “Amb el gol de James, el de l'empat, m'ha entrat una tristor... però els jugadors han sabut sobreposar-se amb una jugada espectacular”, va dir, i va reconèixer que guanyar en l'últim minut li va encantar: “És una meravella guanyar en el minut 92. Caracteritza més el Madrid, però a nosaltres també ens agrada.”

Luis Enrique, a més, es va tornar a desfer en elogis cap a Leo Messi. “Marcar el seu gol 500 al Bernabéu en el minut 92 i que serveixi per guanyar és una efemèride molt bonica per a ell i per al Barça”, va dir l'asturià, que va ironitzar: “Si voleu, demanem perdó per tenir-lo al Barça.” I pel que fa a la lliga, Luis Enrique ho té clar: “Independentment de quin hagués estat el resultat, hi hauria hagut prou punts per lluitar per la lliga. Fins al final serà una lluita ajustada”, va concloure el tècnic.