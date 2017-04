Rakitic, el renascut

4t

golejador

de l'equip en la lliga

3

gols

al Bernabéu en 5 visites

5

gols

ha marcat el 2017

“Quina nit més boja. Moltes gràcies per tot el suport rebut. Gràcies als aficionats culers que hi havia a l'estadi. Això és el Barça! Estic molt orgullós de formar part d'aquest equip. Junts ho podem fer un any més.” L'alegria desfermada, totalment lògica, dels integrants del vestidor del FC Barcelona per la magnífica victòria assolida en el clàssic va quedar palesa en la celebració dels futbolistes a la gespa del Bernabéu quan el partit va acabar amb el xiulet final d'Hernández Hernández, però també es va poder copsar a través de les xarxes socials. Treien fum. Nit de Twitter i Instagram. Un dels homes més feliços era Ivan Rakitic. Ell va ser un dels noms propis del partit de diumenge. Gol i assistència. El vídeo publicat a Twitter, gravat des de l'aeroport de Barajas, des de la mateixa pista d'aterratge, just abans d'embarcar a l'avió de retorn a Barcelona, ho deia absolutament tot. Discurs engrescador. Rakitic va voler agrair als aficionats tot el suport i els va dedicar la victòria, però millor encara va ser la seva última frase: “Junts ho podem fer un any més.” Rakitic també vol aquesta lliga.

La victòria contra l'etern rival obre un nou escenari. El Barça, tot i els últims errors comesos a Riazor i a La Rosaleda, lluitarà fins al final per aquesta lliga. Messi hi creu. Rakitic també. El croat definitivament ha tornat. I ho ha fet per quedar-se. El seu bon partit al Santiago Bernabéu no fa més que corroborar una evidència: el Barça ha recuperat Rakitic per a la causa. Fa setmanes que el dorsal 4 del Barça ha recuperat el to. Tebi durant bona part de la primera meitat de la temporada i renascut aquest any 2017. Rakitic ha recuperat protagonisme en el dibuix tàctic de Luis Enrique, en detriment d'homes com ara André Gomes i Denis Suárez. Les rotacions en aquesta posició d'interior li van restar regularitat durant el primer tram del curs i el seu rendiment es va veure afectat, però el croat ha recuperat les bones sensacions. Més minuts i, sobretot, més incidència a l'àrea rival. Seva va ser diumenge l'assistència del primer gol de Messi i seu va ser l'1-2. Golàs amb la cama esquerra al pal llarg de Keylor Navas. El gol que li va marcar al Madrid és, ni més ni menys que el cinquè d'aquest 2017. Números positius per a un futbolista de segona línia. De fet, només el trident ha marcat més que ell des del mes de gener. Dels 12 futbolistes de la plantilla que han vist porteria en aquest 2017, Rakitic és el que té millor percentatge. En la lliga, Rakitic també és el quart blaugrana amb més gol, superant els sis de Rafinha. Set n'ha fet fins ara (també un en la copa del Rei contra l'Hèrcules), amb què iguala ja els que va marcar la temporada passada i superant els cinc gols en la lliga que va marcar en la seva primera temporada al Barça. En aquest sentit, la seva millor temporada des que juga en la lliga espanyola és la 2013/14, en què va marcar dotze gols amb el Sevilla.

Dels set gols en la lliga que ha marcat aquest curs, cinc han estat en els últims tres mesos. Premi contra l'Alavés (0-6), contra l'Sporting (6-1), contra el Celta (5-0), contra el Granada (1-4) i contra el Madrid (2-3), que se sumen als dos gols de l'inici de la temporada contra l'Athletic (0-1) i l'Atlético (1-1). La renovació signada el 9 març (contracte fins al 2021) li ha donat també la tranquil·litat i la confiança per tornar a rendir al més alt nivell. Ben tornat.