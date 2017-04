El món, de nou als peus de Messi

“Messi demostra que continua sent el millor.” Així de taxativa es va mostrar ahir la BBC, en el seu lloc web, un resum perfecte de les anàlisis dels mitjans d'arreu del món, que una altra vegada es van rendir a l'evidència i van lloar de valent Leo Messi, l'estrella indiscutible del partit de futbol amb més audiència i seguiment del planeta. “Amb una altra brillant actuació de Messi, el Barça va superar el Madrid 2-3. L'argentí, entremaliat, va marcar dos gols, va arribar als 500 amb el club català i va assegurar el triomf”, va analitzar el Globoesporte brasiler. “Va ser el clàssic de Leo Messi, que va resoldre el partit amb una gran obra mestra”, va explicar el diari italià La Gazzetta dello Sport. Perquè paraules com déu, rei, líder, crac i llegenda van copsar ahir les capçaleres i els llocs webs de bona part dels mitjans de comunicació del món, atònits per l'enèsima exhibició del millor jugador de la història. L'Équipe, per exemple, que després del gran partit de Neymar contra el PSG va posar en dubte el lideratge de Messi, no va tenir més remei que recular i rendir-se a l'evidència. “Messi esquerda el Real”, va titular el rotatiu francès, que en les pàgines interiors va destacar el gran partit de l'astre argentí. “La màgia de Messi decideix el clàssic i treu el protagonisme a Cristiano Ronaldo”, afirmava la revista alemanya Kicker. I aquests són només uns exemples. Perquè ahir, com tantes i tantes altres vegades, Leo Messi va ser el gran protagonista del planeta futbol.