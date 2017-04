Quatre gols que alliberen i treuen pes de la motxilla

Contra l'Osasuna, Leo Messi va signar ahir ni més ni menys que el seu doblet número 104 amb la samarreta del FC Barcelona. Contra el València, a mitjans de març, va assolir la xifra dels 100 i no hem arribat al mes de maig que ja n'ha fet quatre més [Sevilla, Real Sociedad, Madrid i Osasuna]. És Messi. El partit d'ahir a l'estadi va servir perquè l'argentí seguís engrandint la seva llegenda, però també per veure créixer la dosi d'autoestima de dos futbolistes menys habituats a marcar de blaugrana. Nit dolça per a André Gomes i Paco Alcácer. La normalitat de Leo contra l'alegria puntual de Gomes i Alcácer. La quotidianitat contra la notícia.

Bon partit ahir d'André Gomes i de Paco Alcácer. Els dos futbolistes fitxats l'estiu passat del València també van signar ahir un doblet. El primer de tots dos amb la samarreta del Barça. De fet, per al portuguès és també el primer doblet de la seva carrera professional. Ni al València, ni abans al Benfica, ni amb la selecció ho havia aconseguit. Contra el seu exequip havia marcat fins ara el seu únic gol com a blaugrana. Ahir, premi per partida doble. El primer, aprofitant un centre mil·limètric de Rakitic des de la dreta de l'atac per connectar una rematada precisa al fons de la xarxa amb la cama dreta i al primer toc (2-0, 30'). El segon, després d'aprofitar un refús al pal després d'una rematada de Piqué (3-1, 57'), també en l'acció continuada d'un córner, com en el 2-0.

Excel·lent també el partit del davanter de Torrent. Amb Luis Suárez a la banqueta per descans [moltes rotacions pensant en el derbi de dissabte contra l'Espanyol], ahir el 9 va ser Alcácer. Fins ara havia marcat quatre gols en la lliga. Ahir, en un sol partit, en va fer la meitat. Dos gols de davanter centre. L'un, aprofitant una pilota viva dins l'àrea per creuar-la llançant-se al terra davant la sortida de Sirigu (5-1, 64'). L'altre, recollint-la al balcó de l'àrea, per acabar driblant el porter de l'Osasuna i tancar el resultat (7-1, 86').

El fons d'armari i el rendiment dels fitxatges (Umtiti al marge), discutits durant bona part de la temporada, amb certa raó, ahir sí que van estar a l'altura. Era l'Osasuna, sí, però partits així ajuden a créixer i donen confiança. Gols que treuen quilos de la motxilla.