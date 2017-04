Bartomeu serà jutjat pel fitxatge de Ney

Nou revés judicial per al FC Barcelona i per a Josep Maria Bartomeu, que haurà de seure al banc dels acusats en el judici del cas Neymar 2. L'Audiencia Nacional va rebutjar el recurs que la defensa del president del Barça havia presentat contra l'acta del jutge José de la Mata, que va exposar que el contracte signat l'any 2011 pel qual Neymar va rebre 40 milions d'euros per assegurar la seva incorporació al Barça anys després va alterar el lliure mercat de fitxatges. L'Audiencia Nacional considera que la intervenció de Bartomeu en l'operació que va dur Neymar al Barça l'estiu del 2013 “apareix de manera nítida”. A més, la resolució del recurs assegura que el llavors vicepresident blaugrana tenia les mateixes responsabilitats directives que el llavors president Sandro Rosell en l'àmbit esportiu en el moment del fitxatge.

Segons l'escrit, Bartomeu i Rosell van prendre conjuntament la decisió de signar el contracte de Neymar sense informar-ne la directiva del Barça ni del Santos, i tampoc DIS, empresa propietària del 40% dels drets del futbolista brasiler, i que va ser la que va presentar la querella que va iniciar aquest procés judicial. Per tot això, els magistrats de la sala penal veuen “evident” la possibilitat que Josep Maria Bartomeu hagi comès un delicte de corrupció entre particulars.

S'obrirà el judici oral