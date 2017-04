La lliga passa per Cornellà

Si el Barça vol encadenar la tercera lliga, no li queda més remei que sumar els 12 punts que falten per disputar-se i esperar que el Real Madrid se'n deixi tres pel camí. La fórmula de l'èxit és complicada, ja que els de Zidane, que en tot el campionat només han perdut tres partits, tenen un calendari força assequible, però ja passaria a ser impossible si els blaugrana punxen en alguna de les quatre jornades que li queden. I és clar, a priori, el duel més difícil que té el Barça a l'horitzó és el derbi de demà contra l'Espanyol, i per motius evidents. En primer lloc, perquè el conjunt blanc-i-blau està signant una temporada excel·lent, amb possibilitats encara d'assolir un bitllet per a la propera edició de l'Europa League. I, en segon lloc, és clar, perquè l'enfrontament es disputa a Cornellà-el Prat, un estadi que es transforma en els derbis contra el Barça, generant un ambient que complica, i molt, la vida als blaugrana i que catapulta els jugadors de l'Espanyol. Els blanc-i-blaus, a més, enguany s'han mostrat molt forts a casa, on només han perdut quatre partits, han sumat 29 dels 50 punts que tenen al sarró i han marcat onze gols més (28) que a domicili (17). I després, és clar, a les ganes lògiques i perennes del conjunt de Quique Sánchez Flores de vèncer el seu rival ciutadà s'ha d'afegir el fet que l'Espanyol necessita sumar els tres punts per seguir somiant en Europa, un objectiu que després de les dues darreres jornades s'ha allunyat molt –ara el té a vuit punts–, però que matemàticament encara és factible.

Per tot plegat, sembla evident que bona part de les aspiracions del Barça d'aconseguir aquesta edició de la lliga depenen del partit de demà a Cornellà-el Prat, i més tenint en compte que el Real Madrid rebrà la visita del València, un rival molt irregular però amb jugadors de nivell que en la primera volta, sense anar més lluny, ja va ser capaç de vèncer els blancs.

Amb els números a la mà, pot semblar que Cornellà-el Prat és un estadi força assequible per al Barça, que després de vuit derbis –set de lliga i un de copa– encara no coneix la derrota. Val a dir, però, que en vuit d'aquests derbis el resultat final va ser un empat, un punt que demà no serviria de res al Barça, ja que, com la derrota, significaria acomiadar-se de la lliga. L'estadística, a més, xoca frontalment amb les sensacions, ja que, a banda que només en tres d'aquests derbis el Barça ha guanyat folgadament, el de la copa del Rei no va tenir gaire història, ja que l'eliminatòria ja s'havia resolt al Camp Nou, on el Barça es va imposar per 4-1.

El primer derbi a Cornellà-el Prat es va disputar l'abril del 2010, amb l'Espanyol sense res més en joc que l'orgull i el Barça en plena disputa de la lliga amb el Madrid i a les portes de l'anada de les semifinals de la Champions contra l'Inter. I els de Pochettino van assolir un meritori 0-0, basant el seu joc en l'ordre i en l'agressivitat, fins a aconseguir desnaturalitzar el joc de possessió del Barça. Força menys història, en canvi, va tenir el següent derbi, el més desnivellat de tots, un partit en què els blaugrana es van imposar amb facilitat i van golejar per 1-5 el seu rival ciutadà. Força més igualat, en canvi, es va presentar el tercer derbi de Cornellà-el Prat, el gener del 2012, amb un Espanyol que va arribar al duel en una bona dinàmica i un Barça que tot just acabava d'assolir el títol del mundial de clubs. I les sensacions, tot i que els blaugrana es van avançar ben aviat, es van plasmar en el resultat, ja que l'Espanyol va aconseguir empatar en el tram final gràcies a un gol d'Álvaro Vázquez. Va ser, a més, el primer derbi de Cornellà amb polèmica, ja que, ja en el temps afegit, l'àrbitre es va empassar un clar penal per unes mans de Raúl Rodríguez. Més descafeïnat, en canvi, va ser el següent derbi amb l'Espanyol com a local, al qual el Barça va arribar amb la lliga ja al sarró i els blanc-i-blaus sense res en joc. La prèvia, de fet, va estar marcada pel debat sobre si l'Espanyol devia fer o no el passadís al rival de la ciutat. Finalment, els jugadors sí que el van fer, l'afició, però, va respondre posant-se d'esquena i el Barça es va imposar per 0-2. Aquesta va ser una victòria que va encetar una ratxa de tres triomfs seguits dels blaugrana, que el curs següent van guanyar per la mínima gràcies a un penal transformat per Messi per unes mans de Javi López –una decisió força protestada per l'Espanyol–, mentre que fa dues temporades els blaugrana van fer un pas de gegant per endur-se la lliga en imposar-se per 0-2, un duel que els de Luis Enrique, molt seriosos, van resoldre en només 25 minuts. La bona dinàmica blaugrana, però, es va acabar la campanya passada (0-0), en un derbi en què un Espanyol força intens va aconseguir aturar l'atac blaugrana, que, tot i així, va xutar dues vegades al pal.

I demà arriba el novè derbi de la història de Cornellà-el Prat, un partit en què el Barça es jugarà el ser o no ser en la lliga i l'Espanyol, a banda de seguir somiant en Europa, l'honor d'aconseguir el seu primer triomf contra els blaugrana al RCDE Stadium. I, és clar, si serveix per esquinçar la lliga al Barça, doncs molt millor per als periquitos.