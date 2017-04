“El derbi serà de dificultat màxima i d'alta intensitat”

Luis Enrique ha comparegut en roda de premsa per analitzar el derbi de demà, en què els tres punts són vitals per continuar aspirant al títol de lliga, i s'ha limitat a parlar gairebé només d'aquest partit, sense voler entrar en polèmiques, com les declaracions de Míchel o del president del Màlaga.

EL DERBI

“El fet de ser un derbi implica un partit especial en què no té classificació no és referència. Serà de dificultat màxima per als dos equips i d'una intensitat alta. Ens coneixem perfectament i tenen una motivació especial contra nosaltres”.

EL PLANTEJAMENT

“Cada partit implica serie de condicionants clars però nosaltres si que intentem donar la mateixa imatge a casa i a fora. No canvia. Necessitem els 3 punts i intentarem fer el nostre futbol sabent el nivell del rival al seu estadi i les dificultats que comporta”.

UNA ALTRA FINAL

“A aquestes altures del campionat ja són clau tots els partits. Ara, només pel numero de jornades que queden, necessitem guanyar tots els partits, i el més difícil, per ser el següent, és aquest, i a més té l'afegit de ser un derbi”.

EL RETORN DE NEYMAR

“El veig molt bé, com sempre, i preparat per competir demà. És un especialista en aguantar les emocions, perquè si hi ha algun jugador que rep faltes es Neymar i molt pocs cops ha estat expulsat. Controla bé les emocions i fer-ho demà serà vital i necessari”.

EL DUBTE D'INIESTA

“Demà ho sabrem. Té molèsties a l'adductor i demà veurem com està i si està per jugar o no”.

DECLARACIONS DE MÍCHEL I EL PRESIDENT DEL MÀLAGA

“No tinc interès ni ganes de pronunciar-me sobre tot això que no té res a veure amb el següent partit i seguiré en la meva línia dels últims tres anys”.

LA MALA RATXA DE LUIS SUÁREZ

“Els números no només s'han de relacionar amb el gol sinó amb tot el que aporta, treballant, donant assistències i altres coses vitals per a nosaltres. Que estigui més o menys encertat nimietat”.

ALEIX VIDAL

“Està bé, molt millor del que s'esperava en la seva recuperació i avança a passes agegantades però hem de ser prudents. Ell marcarà la seva disponibilitat. És una lesió complicada però no hi ha dubtes que recuperarà el seu nivell”.

MOTIVACIÓ DE MUNIR CONTRA EL MADRID

“No entraré en aquest joc de final de temporada de si algú diu una cosa o l'altra. Cadascú ha de fer el seu treball i jo intentaré fer el meu”.

AFERS JUDICIALS

“Sabent el que genera aquest club, passa, ha passat i passarà”.