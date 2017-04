“Sortirem com en cada derbi, a fer el nostre futbol”

Luis Enrique només està centrat en el partit d'avui a Cornellà-el Prat. Així ho va fer palès en la roda de premsa d'ahir, en què no va voler entrar en polèmiques que afecten aquest final de lliga, com les declaracions de Míchel i les del president del Màlaga. Sobre aquest tema, el tècnic blaugrana es va limitar a respondre: “No tinc interès ni ganes de pronunciar-me sobre tot això que no té res a veure amb el següent partit, i seguiré amb la meva línia dels últims tres anys.” Més tard, tampoc va entrar a valorar unes paraules de Munir, que va dir que esperava marcar al Bernabéu: “No entraré en el joc de final de temporada de si algú diu una cosa o una altra. Cadascú ha de fer la seva feina i jo intentaré fer la meva.” El derbi, doncs, va centrar la gran part de la compareixença de l'asturià, que té clar que el duel d'avui contra el conjunt blanc-i-blau “serà un partit de dificultat màxima per als dos equips i d'alta intensitat”.

Luis Enrique també va recordar que els dos conjunts es coneixen perfectament, i també va incidir en “la motivació especial” que té l'Espanyol quan juga contra el Barça, que se centrarà en la seva feina: “Necessitem els tres punts, i des del principi intentarem fer el nostre futbol sabent el nivell del rival al seu estadi i les dificultats que té. I sortirem com hem sortit en cada derbi, conscients de la necessitat dels punts i de la dificultat que té jugar aquest tipus de partits, especialment quan ho fem com a visitants, centrant-nos només en les coses esportives, en el que passi al terreny de joc i en el que ens interessa.” En tot cas, el tècnic blaugrana també té clar que el duel d'avui és gairebé com una final: “En aquest punt del campionat ja són clau tots els partits. Ara, només pel nombre de jornades que queden, necessitem guanyar tots els partits, i aquest és el més difícil perquè és el següent i té l'afegit de ser un derbi.”

Molts noms propis

Per a aquesta cita sense marge d'error, Luis Enrique probablement no podrà disposar d'una peça clau, Andrés Iniesta, encara que no el va descartar: “Veurem com està i si pot jugar.” L'asturià, però, recupera Neymar, del qual, tot i l'expulsió a Màlaga que li va costar tres partits de sanció, va voler reivindicar l'autocontrol que té davant dels nombrosos cops que rep: “És un especialista a aguantar aquestes situacions, perquè si hi ha algun jugador que rep faltes és Neymar, i ha estat molt pocs cops expulsat. Controlar-les en aquest partit serà vital i necessari, i no dubto que ho sabrà fer.” I, pel que va dir Luis Enrique, tampoc el preocupa la mala ratxa de cara a porteria de Luis Suárez, que encadena cinc partits sense marcar: “Els números no només s'han de relacionar amb el gol, sinó amb el que aporta, amb esforç, assistències i altres coses vitals per a nosaltres. Que estigui més o menys encertat és una nimietat.” Un altre dels jugadors dels quals va parlar Luis Enrique, tot i que no jugarà avui i probablement no ho tornarà a fer fins a la temporada que ve, és Aleix Vidal, lesionat de gravetat a Mendizorrotza al febrer, i a qui ja s'ha vist fins i tot tocar pilota: “S'està recuperant molt bé, millor fins i tot de l'esperat, avançant a passes de gegant, però hem de ser prudents i serà ell qui marqui la seva disponibilitat. Del que no hi ha cap dubte és que quan torni recuperarà el seu millor nivell.”

Sense foto de tècnics