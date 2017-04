Un regal decanta el derbi

L'Espanyol va plantar cara i es pot dir que va morir dempeus

El Barça no va fallar en el que possiblement era el partit més complicat dels que li queden en aquest final de lliga i es va endur el derbi gràcies a dos regals inesperats de Jurado i Aarón que Luis Suárez va aprofitar de meravella i a un altre gol de Rakitic, en plena ratxa golejadora. El partit, intens, també va servir perquè reaparegués Neymar, que es va veure amb ganes de ser un jugador important en aquest tram final del campionat en què hi ha tant en joc. Perquè, després de la jornada d'ahir, la lliga segueix ben viva, ja que el Madrid, tot i guanyar, no dona símptomes de ser fiable al cent per cent. Pel que fa a l'Espanyol, si ja tenia poquíssimes possibilitats d'entrar a Europa, ahir van quedar definitivament enterrades. Ara bé, va caure dempeus.

Luis Enrique es va oblidar de les rotacions i va tornar a apostar per l'onze de gala amb un únic canvi, el d'André Gomes per Iniesta, que, amb molèsties físiques, va quedar fora de la convocatòria. El tècnic asturià sabia perfectament que en el derbi calia posar el seu millor onze sobre la gespa, perquè l'Espanyol sempre té un excés de motivació en aquests partits i perquè no podia fer cap concessió després de la victòria del Real Madrid contra el València. Així doncs, va sortir amb Ter Stegen sota els pals, Sergi Roberto i Alba als laterals, Piqué i Umtiti de centrals, Busquets, Rakitic i André Gomes al mig del camp i el trident al davant, després que Neymar ja hagués complert els tres partits de sanció.

Conscient de la seva inferioritat, l'Espanyol, com sempre sol fer en el derbi, va jugar la carta de la intensitat. Pressió molt avançada en la sortida de la pilota del Barça, amb els dos puntes vigilant els centrals i Víctor Sánchez i Javi Fuego ben a prop de Busquets i Rakitic. Algunes pèrdues de pilota i l'ensurt que va donar Sergi Roberto en fer-se mal en un genoll van provocar que els blaugrana no entressin gaire còmodes en el partit. I s'haurien pogut endur un disgust si en el minut 5 Jurado no hagués xutat massa creuat després d'haver rebut una molt bona passada de Caicedo, que havia vist perfectament la seva arribada des de la segona línia.

Amb el pas dels minuts, el Barça va guanyar presència. La seva sala de màquines va començar a funcionar, sense lluïment però sí amb més precisió. A Neymar se'l veia amb ganes de futbol, com si els tres partits que s'ha perdut haguessin estat una autèntica tortura. Dels tres del davant, va ser el més actiu, i el primer que va buscar el gol després d'una bona passada de Messi en la que va ser la seva primera connexió. Poc després, era Rakitic qui ho intentava amb un xut potent des de la frontal, però la seva rematada va tocar en Reyes i va acabar a córner. Els blaugrana dominaven, però l'Espanyol estava sòlid, amb poques fissures, i no concedia ocasions. El derbi estava sent molt intens i igualat. Perquè cada intent d'atacar dels blanc-i-blaus era ben aturat per Umtiti o Piqué. Les dues últimes rematades abans del descans també van ser del Barça, això sí, cap va ser entre els tres pals. En la primera, Sergi Roberto va sorprendre amb una arribada profunda per acabar rematant de cap al lateral de la xarxa una centrada de Neymar des de la banda contrària, i la segona va ser del brasiler, que es va precipitar rematant amb l'esquerra després d'una combinació entre el trident. En aquest primer temps, el Barça havia dominat, però havia estat un domini estèril, perquè Diego López no va haver d'intervenir en cap ocasió.

La segona part va començar amb el mateix guió, però quan només s'havien disputat cinc minuts Jurado el va decidir canviar amb una errada imperdonable. Escorat a la banda, la va voler passar enrere, però ho va fer fluix i en zona de ningú, i va donar temps perquè Luis Suárez interceptés la pilota, encarés Diego López i no perdonés amb l'exterior del peu. El Barça s'havia trobat un regal inesperat, mentre que l'Espanyol veia com tota la bona feina feta fins aquell moment es posava en risc. Els de Sánchez Flores, però, no podien abaixar els braços al seu estadi malgrat la duresa del cop.

Neymar va tenir el gol a tocar en una gran jugada personal per la banda esquerra, però, quan ja havia guanyat la línia de fons, va ser massa individualista i va buscar el gol quan el més normal era passar-la. El brasiler en va tenir una altra amb una rosca que Diego López va enviar a córner. Amb Piqué fent encendre els ànims de la graderia, Quique Sánchez Flores va començar a moure la banqueta i va fer entrar Baptistão per Caicedo i Hernán Pérez per Piatti. Incapaç de trobar espais per dins, l'Espanyol ho intentava amb centrades, molt ben defensades per Piqué, insuperable per dalt.

El Barça tenia el control, però amb només un gol el derbi seguia viu. Al Barça li calia defensar-se amb la pilota i buscar un segon gol per liquidar el partit, i a L'Espanyol, no rendir-se malgrat que els minuts anaven passant. Messi ho va provar en el llançament d'una falta, però sense èxit. En el minut 76, però, les forces dels blanc-i-blaus es van anar apagant i, en una cavalcada marca de la casa, completada amb retallades dins de l'àrea, l'astre argentí va deixar la pilota a Rakitic perquè definís a la perfecció amb la cama esquerra. El croat marcava per segona jornada consecutiva després de fer-ho també al Bernabéu. Els blaugrana havien sentenciat el derbi i Luis Enrique va decidir fer entrar Mascherano per André Gomes desplaçant, amb el canvi, Sergi Roberto a l'interior. Flores va esgotar les substitucions traient del camp Fuego i fent entrar Marc Roca.

Amb la gent marxant ja cap a casa, els últims minuts van servir perquè Messi deixés algun altre detall de qualitat i perquè Piqué enfurismés una mica més l'afició local, que el va tenir en el punt de mira durant tot el partit. Quan semblava que ja no passaria res, un altre regal d'Aarón en un refús va permetre que Luis Suárez fes un altre gol. Queda una jornada menys, però que el queda és apassionant.