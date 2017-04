Piqué i Umtiti, una parella cada cop més ben avinguda

L'equip de Frank Rijkaard tenia en Márquez i Puyol la seva parella de centrals titulars. L'arribada de Piqué en el primer any de Pep Guardiola i els problemes físics del mexicà van provocar que el defensa de la Bonanova es consolidés més aviat del previst a l'eix defensiu. Durant el cicle amb Guardiola, el matrimoni format per Piqué i Puyol va ser el més repetit fins que els problemes físics del capità van fer impossible que seguís jugant al costat del que també esdevindria un dels seus grans amics. Amb la seva marxa, el relleu al costat de Piqué el va agafar Mascherano, migcampista reconvertit però que al Barça ha actuat molt més de defensa. Aquesta parella, inamovible des de fa anys, però, s'ha trencat.

I no es pot dir que sigui per una baixada brutal de rendiment de l'argentí, sinó que es deu a la irrupció de Samuel Umtiti, el central francès fitxat aquest estiu per 25 milions de l'Olympique de Lió, que només ha necessitat una primera temporada per fer-se un lloc a l'equip titular del Barça. Fent parella de ball amb Piqué no ha perdut cap partit de lliga. Luis Enrique els ha fet coincidir en 13 partits, en els quals l'equip ha encaixat 11 gols però n'ha fet 45. En la Champions han jugat plegats en sis ocasions i el balanç no és tan favorable, perquè és de tres victòries, un empat i dues derrotes, amb 8 gols encaixats i 17 a favor.

Si a l'inici de temporada Umtiti va anar alternant la titularitat amb Mascherano, el 2017 la seva presència al camp ha estat continuada. Fins i tot quan Luis Enrique va apostar pel 3-4-3 ell no es va moure de l'onze. En una defensa amb quatre homes actuant de central per l'esquerra i en la de tres més desplaçat a la banda. Umtiti ha sorprès per la seva gran adaptació a l'estil de joc del Barça, i també per la seva bona sortida de pilota i anticipació. Tàcticament també ha sobresortit, i en defensa ha estat tota una garantia de solvència.

En el derbi contra l'Espanyol de dissabte tots dos van fer un gran partit i van acabar el duel amb unes xifres més que destacables. Piqué va fer dues passades de mèrit bones i va recuperar 20 pilotes, mentre que Umtiti va fer una passada de mèrit bona i en va recuperar 11. La seva fortalesa en el joc aeri també va quedar demostrada i van refusar la majoria de centrades fetes pels blanc-i-blaus. En el capítol de pilotes refusades també van excel·lir: 6 per al català i 5 per al francès.

A més a més, van acabar el partit fent només tres faltes entre tots dos, una dada que demostra que van defensar amb netedat. Si tenim en compte que entre tots els jugadors blaugrana van fer 18 faltes en el derbi, l'estadística encara sorprèn més. Luis Suárez, per exemple, en va fer quatre i Neymar, dos.