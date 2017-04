Alba recupera l'estatus en el millor moment

En els últims anys, l'anomenat onze de gala del Barça ha estat molt definit, i el lateral esquerre ha estat sempre propietat de Jordi Alba. Des que va fitxar pel Barça, l'estiu del 2012, el de l'Hospitalet no havia tastat la banqueta de manera continuada, tal com admetia el lateral després del derbi contra l'Espanyol. “És una situació nova per a mi, no estic acostumat a estar a la banqueta”, va reconèixer Alba. I la realitat és que ha viscut aquesta temporada una situació inusual des que va aterrar a Barcelona procedent del València. Ara que s'acosta el mercat d'estiu ha sonat amb certa força el nom d'alguns jugadors com a recanvi d'Alba, i se l'ha situat fora de club. La seva resposta ha estat signar grans actuacions com la del Bernabéu i com la de dissabte a Cornellà-el Prat.

Les rotacions de Luis Enrique a principi de temporada el van deixar a la banqueta en detriment de Lucas Digne, fitxatge per donar un recanvi fiable que el Barça no tenia en les últimes temporades per a la banda esquerra de la defensa. El francès va fer uns bon partits a principi de temporada, però no va acabar de convèncer, i Alba va recuperar, de mica en mica, una certa regularitat. En aquest punt de temporada, amb només quatre partits per jugar –tres de lliga i la final de copa– Jordi Alba ha disputat 35 partits, i no arribarà a la quarantena, uns registres més baixos que les seves millors temporades. El curs passat va ser l'any en què més va participar, jugant 45 partits, un més que en les temporades 14/15 i 12/13 –la primera com a blaugrana–, en què en va jugar 44. La pitjor, en què només va jugar 26 partits, va ser la 2013/14, en la qual Martino no en va poder disposar gaire per culpa de les lesions.

El 3-4-3 no l'ajuda

L'ús continuat del 3-4-3 en els últims mesos ha estat un motiu més de la suplència d'Alba. Les característiques de l'hospitalenc el fan més perillós amb una línia de quatre al darrere, i va anar desapareixent dels equips titulars sovint quan el cos tècnic apostava per una línia de tres. La realitat és que Alba s'ha perdut enfrontaments com ara la remuntada contra el PSG, l'anada contra la Juventus i els compromisos de lliga contra l'Athletic, l'Atlético i el Sevilla. Tots per decisió de Luis Enrique.

Ara no pensa a marxar