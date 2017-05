Dos gols de marge

Leo Messi no va marcar en la darrera jornada, en el derbi a Cornellà-el Prat, després d'haver vist porteria en els tres partits anteriors de lliga, amb tres doblets consecutius, contra la Real Sociedad, el Real Madrid i l'Osasuna, però continua liderant la lluita per la Bota d'Or, amb un total de 33 gols, quan falten tres jornades, amb el campionat en joc, en què el Barça ha de rebre el Vila-real i l'Eibar i visitar Las Palmas. Ho fa, però, amb un marge molt estret, ja que el seu immediat perseguidor en aquesta batalla per ser el millor golejador del continent, l'holandès de l'Sporting de Portugal, Bas Dost, va fer un hat-trick el cap de setmana i ja acumula 31 dianes, només dues menys que el crac argentí. Al davanter del conjunt lisboeta –que ocupa la tercera plaça i està a vuit punts del líder, el Benfica, i manté la mateixa distància amb la quarta plaça, que ja no dona accés a disputar la Champions League–, també li queden tres partits de lliga per disputar: a casa contra el Belenenses (13è classificat) i el Chaves (10è) i a fora contra el Feirense (8è). Si vol aconseguir, doncs, la que seria la seva quarta Bota d'Or, i davant de la seriosa amenaça que suposa Bas Dost –fa tres jornades ja va fer un altre hat-trick–, el 10 blaugrana farà bé de mantenir la mateixa línia golejadora que ha seguit durant tota la temporada, i que fins i tot s'ha vist incrementada en la segona volta de la lliga, en què ha fet 18 dels 33 gols que acumula.

Ara per ara, la Bota d'Or ja es presenta com una lluita gairebé només de dos. I és que pel que fa a la resta de jugadors que encara tenen possibilitats d'atrapar-lo, Messi no hauria de patir tret que aconsegueixin un ratxa golejadora espectacular i ell no vegi porteria. Lewandowski, tercer en aquesta lluita per la Bota d'Or, acumula 28 gols i Aubameyang, quart, 27, però en la Bundesliga, com en la lliga espanyola, només falten tres jornades per al final del campionat. En aquest sentit, el crac argentí es veu beneficiat pel fet que en la Bundesliga, com també passa en la lliga portuguesa, només hi hagi 34 jornades. A Itàlia encara en falten quatre per arribar a les 38, però els seus màxims golejadors, Belotti i Dzeko, només acumulen 25 dianes amb el Torí i la Roma, respectivament. Les mateixes que Luis Suárez –el diari Marca, que dona el Pichichi i pertany a l'European Sports Media, que entrega la Bota d'Or, n'hi compta 25 i no 26–, que juntament amb Lukaku, Icardi i Cavani –l'uruguaià ha fet 31 gols, però en la lliga francesa, cada gol només té un valor d'1,5 punts, a diferència dels 2 de les grans lligues–, completen la llista dels deu millors artillers del continent.

Pot tornar a fer doblet