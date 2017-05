L'encert reapareix en el moment adient

Sergio Busquets és una peça indiscutible i insubstituïble des que va arribar al primer equip del Barça, fa nou temporades, i el seu alt nivell fa pensar que serà molt complicat que algú li prengui el lloc al mig centre del Barça. Així és com el de Badia del Vallès ha disputat 429 partits com a blaugrana amb una gran regularitat. Malgrat els problemes al pubis que ha arrossegat durant molt de temps, aquesta temporada és la que, oficialment, s'ha perdut més partits per lesió. El mig centre català es va perdre, a l'inici del 2017, quatre partits –dos de lliga i dos de copa del Rei– per un esquinç al turmell que li va provocar l'entrada de Gonzalo Escalante en el minut 10 del partit contra l'Eibar, un matx que, evidentment, va haver d'abandonar per lesió. En altres temporades, Busquets va anar trampejant amb les lesions musculars, excepte en la 2014/15, la primera de Luis Enrique, en què es va perdre tres partits per una sindesmosi del turmell dret.