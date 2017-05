A l'estiu, en la disputa dels dos porters per veure qui es quedava, el club mai va tenir cap mena de dubte que Ter Stegen era intransferible. A l'inici també ho era Claudio Bravo, però els responsables esportius sempre van deixar una escletxa oberta sobre la possible marxa del xilè. Només el deixarien marxar si ell ho demanava i si arribava una bona oferta. I llavors va aparèixer el Manchester City, que també s'havia interessat per l'alemany.

Al Barça hi va arribar Cillessen, però tothom tenia clar que Ter Stegen passava a ser l'amo i senyor de la porteria del Barça. Potser per aquesta falta de competència i saber-se titular, l'inici de temporada de l'alemany va ser una mica dubitatiu. Errades gens habituals en ell, tant amb les mans com amb els peus –el partit de Vigo n'és un exemple– li van fer perdre una mica de confiança en ell mateix. Una circumstància sorprenent en ell, perquè una de les principals qualitats de Ter Stegen és la seva autoestima i la convicció en el seu joc.

Aquest període, però, va durar ben poc i el rendiment de Ter Stegen va anar in crescendo fins a arribar al tram decisiu de la temporada en un gran estat de forma. El porter alemany és un puntal de l'equip. Cada cop vola més alt. El partit que reflecteix millor la seva incidència és el que es va viure al Santiago Bernabéu. Tothom recordarà l'exhibició i el gol final de Leo Messi, però bona part d'aquell triomf també es va sustentar amb les aturades de Ter Stegen. En el clàssic, el Madrid va fer un total de 22 rematades a porteria, 14 de les quals ben dirigides i l'alemany en va aturar 12. Només va encaixar dos gols.

La fragilitat defensiva de l'equip aquesta temporada molt possiblement li impedirà guanyar el trofeu Zamora malgrat que ara mateix lidera la classificació amb un 0,88 de coeficient després d'haver encaixat 29 gols en 33 partits. El principal problema és que Oblak té un coeficient de 0,72 després d'haver rebut 18 gols en 25 partits. El blaugrana, de moment encapçala el rànquing perquè per aspirar al trofeu Zamora, els porters han de disputar un mínim de 28 partits, amb 60 minuts jugats en cada un. Aquesta temporada en la lliga Ter Stegen ja ha fet un total de 161 aturades, i en la Champions en va fer 17 en els 9 partits que va disputar, en els quals va rebre 7 gols. Aquesta temporada no ha participat en cap partit de la copa del Rei, competició reservada a Jasper Cillessen. L'holandès també ha respost bé en aquesta competició i jugarà la final contra l'Alavés el dia 27 de maig a Madrid.

La renovació, a tocar

La confiança del club en Ter Stegen és tan gran que el jugador no tardarà a signar un nou contracte. L'actual acaba el 2019. Les negociacions per la seva renovació “van com una seda” segons una font de l'entitat blaugrana, així que no s'ha de descartar que quan acabi la temporada, o potser abans, s'anunciï l'acord definitiu.