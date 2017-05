Andrés Iniesta, la gran novetat en el retorn a la feina

Després d'haver gaudit de dos dies de festa, la plantilla del Barça va tornar ahir a la feina per començar a preparar el duel de dissabte contra el Vila-real al Camp Nou, el penúltim de la temporada a l'estadi, i ho va fer amb la gran novetat d'Andrés Iniesta. El capità blaugrana es va perdre l'últim partit, dissabte passat a Cornellà-el Prat, per culpa d'unes molèsties a l'adductor de la cama dreta, però ahir ja va participar amb normalitat en la sessió preparatòria. Tot fa preveure, doncs, que Luis Enrique podrà comptar amb el manxec per enfrontar-se al conjunt groguet, sense marge d'error, ja que una ensopegada ja significaria deixar la lliga gairebé en safata al Real Madrid, que aquesta jornada visita el Granada, en un partit que començarà tot just quan acabi el del Barça.

La participació d'Iniesta ha estat molt irregular al llarg de tota la temporada, en gran part per les quatre lesions que ha tingut. Els números no enganyen: només deu partits de titular en la lliga i poc més de 1.000 minuts acumulats al llarg del campionat, en què només ha estat el setzè jugador més utilitzat de la plantilla. En el primer partit de la temporada, de fet, a Sevilla, en l'anada de la supercopa d'Espanya, ja es va fer la primera lesió del curs, una contusió al genoll dret en una topada amb un rival que va fer que estigués tres setmanes de baixa. A l'octubre, a Mestalla, i per culpa d'una entrada lletja d'Enzo Pérez, es va fer una lesió parcial al lligament lateral extern del genoll dret i no va reaparèixer fins al clàssic al Camp Nou, sis setmanes després. Ja al gener, a Anoeta, en la copa, va haver de ser substituït en el descans per unes molèsties al soli de la cama esquerra i va estar dues setmanes de baixa. L'última lesió només ha fet que es perdi un partit, el derbi. Ara, la seva participació es bàsica de cara als quatre partits que queden, tres de lliga i la final de la copa del 27 de maig al Calderón contra l'Alavés.

Amb Marlon i Aleñá