Alerta groga per a Umtiti, Alba i Sergi Roberto

Que Piqué, Mascherano, Busquets i Rakitic s'hagin perdut un partit de lliga per acumulació de targetes aquesta temporada pot entrar dins la normalitat. La posició sobre el terreny de joc condiciona. És el peatge d'haver d'actuar molts cops en l'emergència. Crida molt més l'atenció, en canvi, que els tres membres del trident, sense excepció, comparteixin també la mateixa circumstància. Suárez va complir cicle d'amonestacions contra el Màlaga en la primera volta, Neymar ho va fer contra l'Osasuna també en la primera volta [al marge dels tres partits de sanció que li van caure per l'episodi de la Rosaleda] i a Messi li va tocar descansar fa set jornades contra el Granada. En el cas de l'uruguaià, ha vist un total de vuit grogues en aquesta lliga, igual que Sergio, els dos homes més castigats, juntament amb Neymar (7, amb l'afegit de l'expulsió contra el Màlaga). La relació de desamor del Barça amb l'estament arbitral ha estat pública i notòria aquesta temporada, i més enllà de capítols sagnants com el del dia del Betis, per citar un dels greuges més evidents, amb aquell gol fantasma legal no concedit, el divorci Barça-àrbitres s'aprecia també amb detalls com aquests. De les set grogues vistes per la BBC [4 Cristiano, 3 Bale i 0 Benzema] a les vint-i-una grogues i una vermella vistes per la MSN. No hi ha color.

L'amenaça de la suspensió sobrevola ara damunt els caps de Samuel Umtiti, Jordi Alba i Sergi Roberto. Tots tres estaven ja apercebuts abans del derbi de Cornellà-el Prat però tots tres van ser igualment titulars, tot i el risc de perdre's el compromís de dissabte contra el Vila-real. El partit contra l'Espanyol era clarament prioritari i calia assumir el risc però és evident que a Luis Enrique se li pot generar un problema en aquest sprint final de lliga. Tres dels quatre defenses titulars quan l'equip juga amb línia de quatre estan a una groga de la cinquena. Si algun d'ells veiés la targeta dissabte contra el submarí groc, es perdria la visita a Las Palmas de la penúltima jornada, i en el cas de veure-la contra l'equip de Quique Setién causarien baixa en l'última jornada contra l'Eibar. Roberto juga amb foc des del dia del Granada, mentre que Alba i Umtiti han vist la quarta recentment. El d'Hospitalet, a Màlaga, i l'internacional francès la va veure al Bernabéu.