Arístides Maillol no es toca

L'Ajuntament de Barcelona no té la més mínima intenció de canviar el nom del carrer d'Arístides Maillol, on té la seva adreça el FC Barcelona, pel de Johan Cruyff. Representants del consistori barceloní han confirmat a aquest diari que no s'ho han plantejat perquè entenen que l'escultor francès mereix un carrer a la ciutat de Barcelona.

La polèmica va sorgir després que el vicepresident primer, Jordi Cardoner, afirmés durant la presentació dels actes d'homenatge a Johan Cruyff que desitjaven que el carrer d'Arístides Maillol canviés el nom pel de l'holandès. “Ens agradaria que l'adreça del club portés per sempre el nom de qui ha estat més que un jugador i més que un entrenador”, va assegurar. Uns dies després, però, el president Bartomeu va matisar el seu vicepresident. “No, això no ho hem demanat. El que ens agradaria és que un carrer de Barcelona portés el nom de Cruyff i que, si pot ser, estigués al més a prop possible de l'estadi, a les Corts.” L'Ajuntament està obert a escoltar però en cap cas canviarà el nom actual.