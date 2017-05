Bartomeu, Rosell, Neymar i el Barça, al banc dels acusats

El cas Neymar 2 segueix donant molts maldecaps, ja que ahir el jutge de l'Audiencia Nacional, José de la Mata, va decidir obrir el judici oral contra Neymar, els seus pares, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, el Barça i el Santos per estafa i corrupció entre particulars en el traspàs del jugador brasiler. El magistrat de l'Audiencia Nacional també va decidir imposar una fiança de 4,5 milions d'euros, a la qual hauran de fer front de manera solidària Rosell, Bartomeu, els dos clubs i l'expresident del Santos Odilio Rodríguez. Els acusats tenen ara cinc dies per dipositar la fiança o se'ls embargaran els béns necessaris per cobrir la citada quantitat. A més, en concepte de responsabilitat per cobrir possibles futures multes, els dos clubs han d'aportar 4,3 milions d'euros més cada un.

En el seu escrit, José de la Mata considera que el traspàs de Neymar va ascendir a 25,1 milions d'euros, i no els 17,1 que va pagar el Barça al conjunt brasiler. Per això, manté que el grup inversor DIS, el demandant, hauria de percebre 10 milions d'euros i no els 6,8 que va rebre per tenir el 40% dels drets federatius del futbolista. Les defenses tenen deu dies per formular els seus respectius escrits.

El jutge, però, també deixa clar en la seva exposició que ell no era partidari de reobrir el cas després de l'acord a què el Barça va arribar amb hisenda i l'advocacia de l'estat per tancar el cas Neymar 1. De fet, el jutge va arxivar el cas, però la fiscalia de l'Audiencia Nacional va recórrer contra la decisió del magistrat i, al setembre de l'any passat, la sala penal va obligar el jutge a reobrir la causa. Per De la Mata, els contractes signats el 2011 entre el Barça i l'empresa N&N, dels pares de Neymar, i després amb el Santos per disputar dos amistosos i per tenir un dret preferencial sobre tres jugadors, no ho són.

La fiscalia demanarà en el judici dos anys de presó i 10 milions d'euros de multa per a Neymar i cinc anys per a Rosell per delictes de corrupció i estafa en el fitxatge. També reclama 8,4 milions d'euros de multa al Barcelona i 7 milions al Santos, d'on provenia el jugador quan va ser fitxat per l'equip blaugrana. Finalment, sol·licita dos anys de presó per al pare de Neymar i un any per a la seva mare, tots dos pel delicte de corrupció en negocis.