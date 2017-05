La FIFA anul·la la sanció a Leo Messi

La comissió d'apel·lació de la FIFA va acceptar el recurs que havia posat l'AFA en nom de Leo Messi i va comunicar ahir que queda anul·lada la sanció de quatre partits que en el seu dia li va posar la comissió de disciplina al jugador del Barça per “haver pronunciat paraules injurioses contra un àrbitre assistent” en el partit que l'Argentina i Xile van disputar el 23 de març corresponent a la fase de classificació per al mundial de Rússia.

La comissió d'apel·lació va escoltar dijous, a Zuric, la defensa de Messi i de la federació argentina, i només un dia després va decidir anul·lar la sanció per falta de proves, tot i que sí que considera reprovable la conducta de Messi. La comissió d'apel·lació també ha anul·lat la multa de 10.000 francs suïssos que se li va posar al jugador del Barça. Messi havia enviat una carta de descàrrecs a la FIFA el 30 de març, en la qual demanava disculpes i deia que els insults no anaven dirigits a l'assistent i que els havia llançat a l'aire. Va ser citat a declarar dijous passat, però no hi va anar per problemes personals i va ser l'advocat Juan de Dios Crespo qui va portar la seva defensa.

Messi ja havia complert un dels quatre partits de sanció, contra Bolívia a La Paz, partit que el combinat argentí va perdre (2-0), cosa que va comprometre la seva classificació per al mundial de Rússia de l'any 2018.