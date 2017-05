Guanyar com a únic guió

Guanyar i pressionar el Madrid. Aquest és el guió que cal que el Barça repeteixi en els tres últims actes que queden de la lliga, començant pel d'aquesta tarda (18.30 h) contra el Vila-real al Camp Nou. La classificació situa l'equip groguet com el rival de més nivell dels que els queden als blaugrana –els altres dos són Las Palmas i l'Eibar–, ja que és cinquè i lluita per assegurar-se una plaça europea amb l'Athletic i la Real Sociedad. Per tant, poca broma. Res a veure amb el rival d'avui del Madrid, el Granada, que ja ha perdut la categoria. Una ensopegada del conjunt blanc a l'estadi de Los Cármenes s'entreveu, doncs, poc probable, a pesar que s'esperen canvis en l'onze de Zinedine Zidane pensant en la Champions.

Des de la distància, la feina del Barça no és cap altra que posar més pressió a l'etern rival, que encara depèn d'ell mateix per assolir el títol, ja que té un partit pendent més. Avui es pot aprofitar el fet de moure peça primer –els blancs juguen a les 20.45h–, però si no se sumen els tres punts tota l'estratègia blaugrana se n'anirà en orris.

A excepció del curs passat, quan els de Luis Enrique es van imposar per 3-0, les últimes visites del conjunt groguet al Camp Nou s'han definit per l'equilibri. Sense anar més lluny, 3-2 la campanya 2014/15 i 2-1 la 2013/14. Tot i això, cal retrocedir gairebé una dècada per trobar el seu últim triomf a l'estadi (1-2 la temporada 2007/08). En aquest sentit, el factor camp suposa un bon benefici per als blaugrana, però, com és lògic, en un equip de la categoria del Barça no és pas l'únic. Hi ha un bon reguitzell d'arguments que li permeten afrontar amb confiança el duel contra el Vila-real. Per començar, el fet d'haver disposat de quatre dies per preparar el duel. Des de dimecres que l'equip s'entrena pensant en el Vila-real, amb la participació d'Iniesta com a millor notícia. El manxec, absent en el derbi de dissabte passat al RCDE Stadium (0-3) per unes molèsties a l'adductor de la cama dreta, sembla recuperat i tot indica que serà titular avui a l'interior esquerre.

La presumible presència d'Iniesta permet a Luis Enrique disposar de l'anomenat equip de gala. Un fet que fomenta que el tècnic asturià no s'hagi de plantejar canvis tàctics i pugui mantenir el 4-3-3 com en les últimes jornades. En aquest escenari, Piqué i Umtiti formarien l'eix de la defensa, escortats a les bandes per Sergi Roberto i Jordi Alba. La principal amenaça avui és diu Cédric Bakambu, que s'ha consolidat com la referència ofensiva del Vila-real per mèrits propis: sis gols en els últims cinc partits.

Rakitic i Busquets, així com el ja esmentat Iniesta, apareixen com l'opció més plausible per formar la zona ampla blaugrana, amb l'alternativa d'André Gomes en cas que es prefereixi donar més temps de recuperació al manxec.

On no hi ha d'haver sorpreses és en el trident ofensiu, liderat per Messi, que va ser el gran protagonista en el duel de la primera volta –8 de gener– en rescatar un punt gràcies a un gol de falta en l'últim minut del partit (1-1).

El Vila-real suposa un repte atractiu per a l'argentí, així com per a Neymar i Luis Suárez, ja que es tracta de la segona millor defensa del campionat. Tot just 28 gols en 35 jornades –una mitjana de 0,8 per partit– que només millora l'Atlético (0,7).

La solidesa mostrada per l'equip de la Plana Baixa explica en gran mesura les grans possibilitats de guanyar-se una plaça europea per al curs vinent. Unes aspiracions que s'han vist reforçades després d'encadenar tres victòries en els duels previs a la visita d'avui al Camp Nou, una de les quals al Calderón (0-1). Aquesta bona dinàmica permet als de Fran Escribá arribar a l'estadi amb menys complexos. El tècnic recupera Musacchio i Jaume Costa –sancionats la jornada passada–, cosa que li permetrà formar la línia defensiva habitual. Per contra, té la baixa de Bruno Soriano, una peça important al mig del camp.