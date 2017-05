Iniesta recupera sensacions per afrontar el final de lliga

Moltes coses s'han dit en les últimes setmanes sobre el futur d'Andrés Iniesta, sobretot perquè els anys passen i el físic del manxec ja no és el que era. El capità blaugrana ha admès en més d'una ocasió que està vivint una temporada molt complicada pel que fa a les lesions i les molèsties que ha arrossegat durant tot el curs, i per això, quan és titular, és notícia. Ahir ho va ser després de perdre's el derbi contra l'Espanyol la setmana passada per molèsties a l'adductor. No era titular des del clàssic contra el Madrid, i la importància del partit d'ahir contra els groguets i el fet de tenir, d'ara endavant, setmanes netes fins a final de temporada, va fer que Luis Enrique li donés, de nou, la batuta de l'equip. No va ser un partit espectacular del manxec, però sí molt pràctic i eficaç, que va permetre que les associacions entre el mig el camp i la davantera blaugrana fossin efectives.

Quan es troba bé físicament, Iniesta té màgia a les botes i el triomf entre cella i cella, i ahir va repartir tota la que va poder amb l'objectiu de sempre: guanyar. Una associació amb Suárez podria haver acabat en gol abans des descans, igual que una passada en profunditat va estar a punt d'aprofitar-la Digne en la segona part. Cap de les dues, però, va acabar dins la porteria d'Andrés Fernández. Veient que els companys no aprofitaven les passades, ja amb el 4-1 al marcador i gairebé esperant el xiulet de l'àrbitre, Iniesta ho va intentar amb un fort xut des de la frontal. El porter groguet, però, va deixar en res la jugada. Hauria estat una bonica manera de celebrar el vuitè aniversari d'un dels gols més importants de la història recent del Barça: el de Stamford Bridge. Pendent encara de la seva renovació, el culer desitja que el físic permeti al capità recuperar la continuïtat i el seu millor nivell per seguir ajudant l'equip a guanyar títols. Els més propers, la lliga i la copa.