Messi trenca per cinquè cop la barrera dels 50

Fa molt temps que s'han acabat els qualificatius per parlar de Leo Messi. La seva qualitat és infinita i els seus registres sorprenen, alhora, tothom i ningú. El món del futbol en general, però sobretot l'afició culer, ja sap que de l'argentí pot esperar qualsevol cosa, i sembla que malgrat acumular ja tretze temporades al primer equip encara pot sorprendre a qui calgui. Sempre, des del primer dia, ho ha fet amb les seves jugades marca de la casa, i des de l'arribada de Pep Guardiola a la banqueta del Barça, també ho fa amb gols. Molts gols.

Semblava impossible que Romário complís la promesa de fer 30 gols en la lliga –en va fer 30 en la lliga i dos en la lliga de campions– i des de la 2008/09, el Pichichi sempre ha superat la trentena de gols. També ho farà Messi, que ja suma 35 gols en la lliga i que té el segon classificat, Luis Suárez, a nou gols. Però és que els registres golejadors de Messi no s'acaben en la lliga, perquè dissabte, amb les dues dianes que va marcar contra el Vila-real, va superar, per cinquena vegada, els 50 gols en una temporada. L'argentí ha marcat aquest curs, quan falten tres partits per acabar la temporada –dos de lliga i la final de la copa–, 51 gols i podria arribar als registres de la temporada 2010/11, en què en va fer 53 en 55 partits. Va ser aquella, la temporada de la Champions de Wembley, la primera vegada que Messi va trencar la barrera dels 50 gols en un curs, una fita que semblava impossible d'assolir.

Com si fos normal