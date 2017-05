Neymar està sent un dels protagonistes de la temporada del Barça, ja que s'ha carregat a les espatlles l'equip en molts partits importants, per exemple el de la remuntada contra el PSG. El brasiler, en una entrevista a LaLiga World, va assegurar que se sent molt còmode al Barça, sobretot amb els seus acompanyants de davantera. “Som amics i sempre volem el millor per a nosaltres”, afirma Neymar, que és conscient que no són una davantera qualsevol: “Junts estem fent història, molts gols i estem guanyant moltes coses, que és el més important. Aquest trident quedarà per a la història del futbol.” I un dels secrets perquè així sigui són els seus registres estratosfèrics, com aconseguir més de cent gols en una temporada per tercer any consecutiu. Però no en tenen prou: “En volem més. Més gols, més títols, més de tot. No ens volem aturar aquí.” “Tenim ganes de guanyar-ho tot, de fer més gols, de tornar a estar bé i de seguir jugant bé”, va sentenciar el brasiler, que tampoc en té prou amb cent gols com a blaugrana. “Són xifres altes, però per a mi és un gol més. No em vull aturar en els cent gols, en vull més”, va dir Neymar, que és “molt feliç” al Barça: “Em sento com a casa.” L'11 blaugrana també espera que continuï molts anys al club Leo Messi, un jugador que “no és d'aquest planeta”. “És un ídol i un amic de qui aprenc cada dia. Li desitjo el millor”, assegura Neymar en l'entrevista, en la qual també admet, sobre l'expulsió contra el Màlaga: “Em va perjudicar i n'he après.”

L'exjugador del Santos afirma que el vestidor enyorarà Luis Enrique, a qui defineix com “un dels entrenadors més grans”. “Sempre vol guanyar, sempre vol que passin coses bones a l'equip. El trobarem a faltar i li agraeixo tot el que ens ha ensenyat”, va dir Neymar. El brasiler, però, es vol concentrar en el tram final de lliga i no vol mirar de cua d'ull què fa el Madrid: “No podem estar pendents de què fan ells, però sí de què fem nosaltres. Si fem la nostra feina, crec que podem ser campions.”