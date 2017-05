Els intocables

Busquets, Rakitic, Iniesta i Sergi Roberto tenen el lloc assegurat

El club va fer una gran inversió els dos últims estius per reforçar el mig del camp, fitxant jugadors com Arda Turan, André Gomes i Denis, però cap d'ells ha aconseguit fer-se un lloc en l'onze de gala. Busquets, Rakitic i Iniesta, que ja hi tenien una plaça fixa fa dues temporades, continuen mantenint aquest estatus, i tots tres tenen també el lloc assegurat a la plantilla del curs vinent.

El de Badia continua sent probablement el millor mig centre defensiu del món, no hi ha ningú a l'equip que li faci ombra, i el fet que sigui bàsic per al joc del Barça el converteix en imprescindible. El croat, per la seva part, tot i que no ha protagonitzat la seva millor temporada ni la més regular, ha recuperat el seu estatus i està acabant el curs molt a prop del seu millor nivell. Seria un dels jugadors amb qui es podria fer més caixa en cas de vendre'l, però amb els problemes d'adaptació i de rendiment que han tingut els últims migcampistes fitxats, el club no es despendrà d'un jugador ara mateix titular, que és precisament el que també es busca amb el fitxatge d'un altre interior. Amb un any més de contracte, també Iniesta estarà a disposició del nou entrenador i no serà fins a la temporada vinent que s'estudiarà la seva renovació. De fet, serà ell qui decidirà si segueix al club més enllà del 2018. Les lesions han estat la creu del capità blaugrana aquesta temporada –fins a quatre– i no s'ha d'oblidar que ja té 33 anys –els va fer ahir–, cosa que obligarà a dosificar-lo cada cop més. Tot i això, si està en forma, continua sent un jugador únic.

L'altre migcampista que també té un lloc assegurat a la plantilla del curs vinent és Sergi Roberto, bàsic aquest curs al lateral dret, però que amb l'arribada d'un fitxatge per ser titular en aquesta posició tornarà al seu lloc natural, on gràcies a la seva polivalència, a més, pot actuar al mig centre, com a recanvi de Busquets, i també d'interior.