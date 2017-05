Piqué, seriós dubte per jugar a Las Palmas

El Barça viatja aquesta tarda cap a Las Palmas i un dels principals punts d'atenció serà si Gerard Piqué forma part de l'expedició. I és que la disponibilitat del central blaugrana de cara al duel de demà desperta dubtes seriosos després d'haver-se perdut els dos darrers entrenaments. A pesar que no hi ha cap comunicat oficial del club amb relació a l'estat del central blaugrana, ha transcendint que pateix un procés de malestar general, probablement d'origen víric. D'aquesta manera, cal esperar a veure com evoluciona la indisposició i si aquesta tarda –a partir de les 16.00 h– s'afegeix a l'últim entrenament abans del duel de demà a l'estadi de Gran Canària. En cas contrari, els maldecaps defensius de Luis Enrique de cara al duel s'incrementaran considerablement.

De fet, el Barça té l'absència segura de Sergi Roberto, que compleix cicle de targetes. A més, Jeremy Mathieu i Lucas Digne arrosseguen molèsties físiques i encara no tenen l'alta mèdica. En el cas de Digne, però, la podria rebre avui, ja que només es va fer una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cama dreta dissabte, coincidint amb la visita del Vila-real al Camp Nou.

Amb aquest panorama, les possibilitats que Marlon Santos entri avui en la convocatòria de Luis Enrique –s'anunciarà després de l'entrenament– són elevades. El central brasiler del filial s'ha entrenat amb el primer equip des del primer entrenament de la setmana (dimecres), així com ho han fet els seus companys Aleñá i Kaptoum. Si es confirmés, seria la setena vegada que Marlon entrés en la llista del tècnic asturià durant aquesta temporada. En la lliga encara no ha tingut l'oportunitat de debutar amb el primer equip blaugrana, però sí que ho va fer en la Champions. Va ser el 23 de novembre, coincidint amb el Celtic-Barça (0-2) de la fase de grups. Aquell dia va rellevar Piqué en el últims vint minuts.

En cas que Piqué no es recuperi a temps per jugar demà, l'alternativa de formar un eix de la defensa amb Mascherano i Umtiti topa amb la necessitat de traslladar l'argentí al lateral dret per cobrir les absències de Sergi Roberto i Aleix Vidal. Aquesta temporada Mascherano ja s'ha desplaçat cap a la banda dreta en les diverses ocasions en què Luis Enrique ha optat per formar una defensa de tres homes. També ha exercit de lateral jugant amb una defensa de quatre, però de manera molt més puntual.